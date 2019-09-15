陸委會駐港代表無法上任 空缺近15個月 史上最長

2019-09-15 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



兩岸關係陷僵局，陸委會在港辦事處處長工作簽證遲遲未發，原預計去年7月上任，駐港首長空缺至今長達約15個月，打破陳水扁時期的13 個月紀錄，創史上最久紀錄。

陸委會副主委兼發言人邱垂正今（15）回應，香港辦事處處長工作簽證申請案自去年6月提出後，政府已多次透過管道與港府溝通，惟皆未獲正面回應。我方呼籲港方應本於務實、互惠思維，將台港人民福祉列為第一優先。目前已啟動代理機制，對於民眾往返相關服務及代表處的功能都不受影響，如常運作。

陸委會在港辦事處的官方駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」，專責處理台、港關係相關事務。在2011年7月15日前，是以「中華旅行社」名義運作，後來改成「台北經濟文化辦事處」，而首長職銜為處長。前處長嚴重光去年7月底任期屆滿返台，由陸委會參事盧長水接任，但因遲遲未取得工作簽證，至今仍未上任。目前香港辦事處由副處長高銘村代理處長。

這情況非首例，2000年政黨輪替，陳水扁上台前夕，當時獲派駐港擔任中華旅行社總經理的張良任，工作簽證遭港府卡關長達13個月。

有分析認為，這是政治性干預，台港關係牽動兩岸關係，近期香港「反送中」運動，讓北京高度警惕。大陸國台辦9月11 日針對香港眾志秘書長黃之鋒訪台一事，批評台灣當局在反送中事件與港獨勢力勾結，破壞「一國兩制」。

陸委會今日表示，近年來，台港關係受兩岸因素影響，出現不少波折，包括原本雙方民間不涉及政治性的交流，皆因港方自我限縮而無法正常往來，這是我方所不樂見的。