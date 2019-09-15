特派員在現場／當台胞證都證明不了你是台胞…

2019-09-15 00:56 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 戴瑞芬



台胞證。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在大陸，如何證明你爸爸是你爸爸？以前以為只是個笑話，沒想到，我親身經歷了。

九月初從鄭州經開區上通往京港澳的高速公路上，「特警」攔路上車盤檢。全車的台灣人一個個拿出台胞證，但是再怎麼掃描，連線資料始終一片空白。

被叫下車拍照存證的台商大老闆忿忿不平，「我說我是台灣人，特警拿槍對著我問，如何證明你是台胞？」

對著一車拿台胞證的台灣人，還要怎麼證明自己是台胞的身分？答案當然無解，理由只有一個，就是大陸官僚看似壁壘森嚴，其實就是懶政。

要老百姓證明自己，要求去開這個證明、那個證明，而對本來就具有法律效力的證件不聞不問，說穿了除了權力傲慢在作祟，還有不願擔當、不想作為。

據不完全統計，在大陸「一紙證明」從娘胎裡的准生證，到死後的骨灰存放證，常用的至少就一百多個。

故事的結局不出意外，就是身分查不出，想走不准走，直到台辦人員千里飛奔救駕，全車才得以解放上路。

但是有兩點引人好奇，第一時間的反應是，大陸當前安全管制升級，有必要這麼緊張嗎？

北京因應「十一」活動已啟動限行、封站、管制繞行，幾乎就要封城，而這條連結通往京港澳的高速公路，就怕有聚眾搞非法集會，加強攔車路檢，也因此讓全車的台灣人，見識了被當恐怖分子的經歷。

另外的收穫，就是了解到原來大陸「特警」有兩種，穿著迷彩服的是武警特警，而穿著黑色警服的才是公安特警。

武警特警主要是處理影響到國家安全，例如反恐等重大案件，而公安特警主要處理當地的暴力犯罪，例如綁架搶劫。這次在高速公路上車盤檢的是武警特警，因此掃描不到公安部核發台胞證的相關資料，也算情有可原。