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不只索羅門 南早：北京瞄準搶海地孤立台灣

2019-09-14 17:16聯合報 記者林宸誼╱即時報導

索羅門群島與我國邦交出現警訊，現在傳出大陸下一個瞄準的台灣友邦應該是海地，進一步孤立台灣與全球他國的關係，香港南華早報14日指出，大陸當地代表已透露明確訊號：只要海地堅持一中原則，大陸願意與海地建立正式的邦交關係，並提供無息貸款、優惠貸款等援助。

報導指出，大陸海地貿易發展辦事處常駐代表王向陽，上周接受海地報紙「Le Nouvelliste」採訪時表示，大陸現在是世界第2大經濟體、聯合國常任理事國，在國際事務中有越來越重要的地位，大陸將充分尊重接受援助的國家，並根據該國缺乏資金的領域，直接投資基礎建設。

他補充，大陸會加強與海地的政治、經貿、公共衛生、教育方面合作，並提供無息貸款、優惠貸款等援助，只要海地堅定支持一中原則。

一名中國社會科學院台灣研究所學者表示，大陸的經濟影響力不斷擴大，一帶一路」倡議對海地的吸引力非常大，且大陸在當地也有維和部隊，海地可能在不久的未來拋棄台灣。

安徽大學拉美研究所所長范和生則指出，海地是西半球最貧窮、拉丁美洲最不發達的國家之一，大陸與海地的經濟往來雖然近年逐漸擴張，但需要正式外交關係才能進一步發展。

大陸駐厄瓜多、阿根廷、古巴大使徐貽聰則點出，美國仍是大陸吸引台灣邦交國的最大障礙，尤其是在川普主政下美國的反中立場越來越強。

海地外交部並未立即回覆南華早報關於此議題的評論請求，在大陸的國際壓力下，目前我國邦交國僅剩17國。

海地是西半球最貧窮的國家。圖/法新社
海地是西半球最貧窮的國家。圖/法新社
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