美艦「中秋」闖西沙 中海空警告驅離

2019-09-14 15:32 世界日報 記者 世界日報 記者 陳言喬 ／北京14日電



美艦闖西沙 中國海空兵力齊發警告驅離 路透社 分享 facebook 路透報導，美國海軍第七艦隊發言人、海軍指揮官雷恩．蒙姆森(Reann Mommsen)13日表示，海軍阿利伯克級導彈驅逐艦「韋恩．E．邁耶」號13日進入中國控制的西沙群島(Paracel Islands)。

環球網報導，中國南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，中國人民解放軍南部戰區海空兵力依法依規對美艦全程進行跟蹤監視和查證識別，並予以警告驅離。

這是美軍驅逐艦「韋恩．E．邁耶」號半個月內第二度執行「航行自由行動」，上一次是8月28日，「韋恩．E．邁耶」號駛入南海中共控制的永暑礁和美濟礁12浬範圍內。

環球網報導，美國軍方現在喜歡在中國重大節日意外出現。比如，今年2月11日（正月初七），兩艘美國軍艦斯普魯恩斯號驅逐艦和普雷貝爾號驅逐艦，闖入南沙美濟礁12浬內。2018年9月30日（中共建政紀念日前一天），美國海軍「迪凱特」號導彈驅逐艦進入中國南海有關島礁鄰近海域。今天13日中秋節又是如此。

一位匿名的軍事專家13日表示，中國軍隊每逢節假日要提高戰備等級，這其中包括對海上巡邏、偵察，以及可疑目標的跟蹤監視。無論美國軍艦來或不來，海上戰鬥值班艦艇都在履行職責，確保海上方向的安全。美方軍艦的出現，一方面可以陪著海軍官兵「過節」，讓海上生活不那麼「寂寞」，另一方面提高了海軍實戰化的水準。比如，提高了對海上目標的搜索、發現、判別、跟蹤、監視等能力。

事實也證明了這一點，無論美軍艦何時在任何方向闖入中國領海，都會有中國海軍在場，合法地確認和核實，並警告其離開。

這位專家表示，美軍喜歡在中國節假日的時候採取行動看起來是巧合，但任何軍事行動都是事先計畫好的。美軍這種故意而為之的行動計畫只能說明其越來越不自信。

李華敏再次重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論外軍艦機以何種方式挑釁，都無法改變這一事實。戰區部隊將忠實履行職責使命，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海和平穩定。