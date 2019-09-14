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共軍大校：解決台灣問題不計代價

2019-09-14 12:28聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸軍事科學院戰爭研究院研究員趙小卓接受中評社專訪時表示，中美關係在台灣問題上能走多遠，取決於美國在台灣問題上走多遠，大陸解決台灣問題是不計代價的。

趙小卓的軍銜是大校，身兼北京香山論壇秘書處辦公室主任，對於中美下一步在台灣問題上的軍事對抗會不會上升的問題，他稱，中美關係在台灣問題上能走多遠，取決於美國在台灣問題上走多遠。可以清楚看到，川普上台以來，美國在台灣問題上基本上是「切香腸」，漸進式地一步一步逼近中國的底線，這個是非常嚴重的事態。

趙小卓指出，中國政府在台灣問題上的立場是非常清楚的，台獨是不能觸碰的底線。2005年全國人大通過《反分裂國家法》，首次明確提出在三種情況下中國大陸可用非和平手段處理台灣問題的底線。美國要是再進一步走下去的話，中美在台灣問題上激烈對抗不可避免。

他認為，對於美國來說，台灣問題可能是它若干重要利益中的一個，但是台灣問題對中國來說，涉及核心利益。如果真出現武裝衝突，美國可能要算投入多少兵力，或者花了多少錢，但是我們解決台灣問題是不計代價的。所以台灣問題下一步怎麼發展，球在美國人的腳下，它朝哪個方向踢，用力多大，在很大程度上決定戰爭或和平。

趙小卓表示，如果美國真的在亞洲部署陸基導彈的話，會在很大程度上惡化東亞地區的安全環境，會使東亞地區安全平衡、戰略平衡被打破，會帶來一系列的問題，比如安全關係緊張，甚至可能出現軍備競賽，這樣的話，亞太地區維持了幾十年的和平繁榮局面可能就會轉向了。

大陸軍事科學院戰爭研究院研究員趙小卓。取自央視網
大陸軍事科學院戰爭研究院研究員趙小卓。取自央視網
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