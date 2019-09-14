親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

好市多買iPhone XR 退貨時驚覺「半個月前就開通！」

阿里、網易搶著養豬？ 市價飆到74萬 陸官方全面告急...

中美經貿戰現轉機？陸官媒吹起一片暖風

2019-09-14 11:21聯合報 記者李仲維╱即時報導

這兩天來，隨著第十三輪中美經貿高級別磋商的臨近，自9月5日中美牽頭人通話之後有所轉圜的形勢出現進一步緩和。

央視《新聞聯播》國際銳評13日晚間指出，中美之間的良性互動，顯示雙方正在相向而行，朝著解決對方核心關切的方向做出努力，為即將舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商創造有利條件。

銳評分析，中美作為全球前兩大經濟體，經貿問題錯綜複雜，解決起來需要誠意、善意與實際行動。中方堅決反對貿易戰升級，希望雙方以兩國元首阿根廷會晤共識與大阪會晤共識為指導，堅持平等與相互尊重，保持冷靜理性，求同存異，用更多釋放善意的良性互動推進磋商，推動達成互利雙贏的經貿協定。這符合中美雙方的利益，也符合國際社會的普遍期待。

一向持鷹派主張的環球時報，則在社評文章《中方再出措施，延續中美良性互動》中表示，中美兩國將在10月初舉行第十三輪經貿高級別磋商，工作層面的前期溝通準備正緊鑼密鼓進行，雙方在這期間開展善意互動具有很積極的意義，有利於為談判取得成果創造氣氛。

文章認為，中美應當珍惜又一次出現的機會窗口，一邊認真準備談判，一邊把已經開展起來的善意互動延續下去，推動兩國輿論正確認識雙方談判的積極意義，為結束貿易戰開闢更大的政治空間。

知名微信公號「陶然筆記」也發出《求同存異是中美磋商破冰的關鍵一步》文章，指中美雙方互相釋放善意的跡象越來越明顯。其次，從中美雙方透露的資訊看，對此輪談判準備要更加務實。其三，中美磋商能否破冰，求同存異是關鍵一步。

文章稱，從去年中秋節到今年中秋節，從劍拔弩張到幾度轉圜，一年多談談打打，中美之間，尤其是美方的不同選擇，勾勒出截然不同的前景。如果繼續漫天要價和極限施壓，那麼必然會引發中方的堅決反制。持續下去，貿易戰不斷升級的唯一後果，就是給中美兩國乃至全世界帶來更多的負面衝擊。

微信公號甜甜餘味發文指出，第十三輪磋商在即，毫無疑問，中方這是在以實際行動展現推進經貿磋商的善意和誠意，如此前中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話時所說，是在為磋商創造良好條件。而在此之前，中美雙方互伸橄欖枝的做法也已經受到廣泛關注。接下來如何將這些善意切實落地，如何讓相向而行的路徑越走越暢通，同樣備受期待。

隨著第十三輪中美經貿高級別磋商臨近，大陸官媒這兩天吹起一片暖風。取自百度圖庫
隨著第十三輪中美經貿高級別磋商臨近，大陸官媒這兩天吹起一片暖風。取自百度圖庫
分享

中秋節微信
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

美艦闖西沙 共軍海空兵力齊發警告驅離

2019-09-13 22:33

「藍到底」學者蔡金樹 疑遭陸羈押

2019-09-13 23:44

台企聯 促推選舉+春節優惠機票

2019-09-13 23:52

美艦進入西沙群島 解放軍稱以海空兵力驅離

2019-09-14 09:17

一國兩制不得台灣民心 卜睿哲不解中國為何不改

2019-09-13 10:57

摩根大通提醒員工牢記 台灣是中國領土一部分

2019-09-13 10:00

美警告索羅門勿和中共建交 華春瑩：不可理喻

2019-09-12 22:09

上海美商調查：中國經濟走軟 威脅更勝貿易戰

2019-09-12 22:02

陸5架空警局500預警機交付 協助新型戰鬥機中程引導

2019-09-12 18:49

王毅：力爭兩年內完成「南海行為準則」磋商

2019-09-12 16:14

路透披露國泰航空內部文件：非飛行職務停止招聘新人

2019-09-12 13:24

習近平見澳門新特首：一國兩制行得通

2019-09-12 13:06

賀一誠：無法解答何時啟動普選澳門特首

2019-09-12 10:47

疑似港警玩警棍像揮武士刀 網路瘋傳引爭議

2019-09-12 10:17

見澳門特首 習近平：一國兩制行得通

2019-09-12 00:31

工作簽證未續發 在任10月 調查員駐港恐告終

2019-09-12 00:23

香港八個大型百貨商場 民眾聚集高唱《願榮光歸香港》

2019-09-11 22:16

陸委會：國台辦「反民主、恐民主」在國際間貽笑大方

2019-09-11 17:53

港交所提議與倫交所合併：併購規模296億英鎊

2019-09-11 17:52

挑戰美國GPS 大陸北斗衛星導航明年完成全球布建

2019-09-11 17:13

暫停自由行後 限制陸客團體遊？ 國台辦：不可能不影響

2019-09-11 13:30

貿易戰下農業政策調整 大陸將向阿根廷開放豆粕市場

2019-09-11 12:12

銅鑼灣崇光百貨附近 港警放多枚催淚彈並舉黑旗

2019-09-08 21:38

獨家！黃之鋒被捕？假新聞...環球時報總編道歉

2019-09-01 11:40

大搜捕後寒蟬效應已現？何韻詩宣布將飛澳洲避風頭

2019-08-31 11:38

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

影／白宮前反送中集會 王丹：對川普失望

2019-08-19 14:17

張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

選美獲多獎、當過內衣模特兒 她被封大陸最美女兵

2019-09-13 16:49

「看著香港滑向深淵」 中共中央政法委批評李嘉誠縱容犯罪

2019-09-13 15:05

美艦闖西沙 共軍海空兵力齊發警告驅離

2019-09-13 22:33

拍下六四「坦克人」攝影記者柯爾去世 享壽64歲

2019-09-13 19:45

面對反送中 林鄭月娥：除了3萬警力什麼都沒有

2019-09-13 17:00

遭中央政法委批評 李嘉誠：已習慣莫須有指摘

2019-09-13 16:40

陸再釋善意 宣布對新的美國農產品採購排除加徵關稅

2019-09-13 17:42

撤回逃犯條例無法止血？香港逾百學生開學首週被捕

2019-09-13 11:50

厲害了！中國剛剛升空的這顆衛星 可以一眼看遍北京城

2019-09-13 14:20

半月103學生被捕 民調：青年暴力示威飆升

2019-09-13 15:59

阿里、網易搶著養豬？ 市價飆到74萬 陸官方全面告急...

2019-09-14 10:00

方便麵 中國人又愛了！

2019-09-14 00:09

天安門事件經典照片攝影師柯爾去世

2019-09-13 12:29

美艦進入西沙群島 解放軍稱以海空兵力驅離

2019-09-14 09:17

任正非：若難獲信任 華為願轉移5G技術給美企

2019-09-13 13:05

旺角酒樓200人取消訂位 客憂交通突變提早吃飯過中秋

2019-09-13 22:33

陸批縱容犯罪 李嘉誠：遺憾言論被曲解

2019-09-13 23:42

「人造肉」月餅大陸熱銷 你敢吃嗎？

2019-09-13 15:40

為救經濟陸研究開放汽車限購 貴陽率先取消限購

2019-09-13 19:13

香港人鏈、歌聲飄街 不一樣的中秋

2019-09-13 23:40

人民日報中秋賀卡藏玄機？「家」字裡有「HK」

2019-09-13 12:45

大陸對新的美國農產品採購 實施加徵關税排除

2019-09-13 18:48

生吃蛇膽補身體 浙江男子補到腦組織不見

2019-09-13 15:54

買衣服 中國人不愛了？

2019-09-14 00:09

「藍到底」學者蔡金樹 疑遭陸羈押

2019-09-13 23:44

香港打囤房 要開徵空屋稅

2019-09-14 01:02

1萬多瓶茅台來了 上海Costco中秋又搶爆

2019-09-14 10:46

上海遊樂場雲霄飛車故障 遊客掛在空中10分鐘

2019-09-14 09:57

陸官方籲國企加大對港投資 加強控制企業決策權

2019-09-13 13:22

有危險？海外學生取消赴港就學、就業

2019-09-13 15:55

集會高呼反修例 天降腐蝕液傷7人

2019-09-13 16:00

千年等一回 湄洲媽祖搭高鐵 實名「林默」買票

2019-09-13 11:38

世界大學排行 清華略勝北京大學

2019-09-13 11:43

陳敏爾率中共代表團訪星 李顯龍接見

2019-09-13 12:05

黃之鋒抵美 直言要讓全世界關注香港

2019-09-14 09:30

香港病根是住房問題？陸官媒同斥地產商囤地

2019-09-14 10:33

反送中陰影下 香港再獲評全球最自由經濟體

2019-09-13 11:45

貴陽開第一槍 取消汽車限購

2019-09-14 01:02

港警推告密熱線 臉書：號碼已刪除

2019-09-13 22:08

黃之鋒盼台灣挺香港 批國台辦白色恐怖

2019-09-14 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top