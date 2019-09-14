中美經貿戰現轉機？陸官媒吹起一片暖風

2019-09-14 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



這兩天來，隨著第十三輪中美經貿高級別磋商的臨近，自9月5日中美牽頭人通話之後有所轉圜的形勢出現進一步緩和。

央視《新聞聯播》國際銳評13日晚間指出，中美之間的良性互動，顯示雙方正在相向而行，朝著解決對方核心關切的方向做出努力，為即將舉行的第十三輪中美經貿高級別磋商創造有利條件。

銳評分析，中美作為全球前兩大經濟體，經貿問題錯綜複雜，解決起來需要誠意、善意與實際行動。中方堅決反對貿易戰升級，希望雙方以兩國元首阿根廷會晤共識與大阪會晤共識為指導，堅持平等與相互尊重，保持冷靜理性，求同存異，用更多釋放善意的良性互動推進磋商，推動達成互利雙贏的經貿協定。這符合中美雙方的利益，也符合國際社會的普遍期待。

一向持鷹派主張的環球時報，則在社評文章《中方再出措施，延續中美良性互動》中表示，中美兩國將在10月初舉行第十三輪經貿高級別磋商，工作層面的前期溝通準備正緊鑼密鼓進行，雙方在這期間開展善意互動具有很積極的意義，有利於為談判取得成果創造氣氛。

文章認為，中美應當珍惜又一次出現的機會窗口，一邊認真準備談判，一邊把已經開展起來的善意互動延續下去，推動兩國輿論正確認識雙方談判的積極意義，為結束貿易戰開闢更大的政治空間。

知名微信公號「陶然筆記」也發出《求同存異是中美磋商破冰的關鍵一步》文章，指中美雙方互相釋放善意的跡象越來越明顯。其次，從中美雙方透露的資訊看，對此輪談判準備要更加務實。其三，中美磋商能否破冰，求同存異是關鍵一步。

文章稱，從去年中秋節到今年中秋節，從劍拔弩張到幾度轉圜，一年多談談打打，中美之間，尤其是美方的不同選擇，勾勒出截然不同的前景。如果繼續漫天要價和極限施壓，那麼必然會引發中方的堅決反制。持續下去，貿易戰不斷升級的唯一後果，就是給中美兩國乃至全世界帶來更多的負面衝擊。