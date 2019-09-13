中共中央政法委批評李嘉誠縱容犯罪

2019-09-13 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



香港首富、長和資深顧問李嘉誠日前表示，政府應該對未來的主人翁網開一面。中共中央政法委員會轄下新媒體「中央政法委長安劍」發表評論文章，批評李嘉誠縱容犯罪，不是為香港著想，而是看著香港滑向深淵。

文章稱，在目前的香港亂局中，不少年輕人將樓價高、租金貴的憤怒，發洩到政府的頭上，但他們可能搞錯了發洩對象，香港並不是沒有地，發展總會遇到反對聲音，香港樓宇的天價對誰人有利，答案不難猜測。

文中引述網友評論稱，1997年香港經歷金融風暴時，李嘉誠堅持向小業主追債，網友反問「怎麼當年沒見你給香港市民網開一面」；另有網友指，把樓宇打折賣給未來的主人翁，才是真正為香港好。

文章還探討香港高房價的問題，指當前香港亂局中，不少年輕人把房價高、房租貴的不滿及憤怒，發洩到政府頭上，但他們也許搞錯了發洩對象。文章並稱，特區政府欲推行「明日大嶼」等增加土地供應措施，卻遭反對派一概反對，「不知道李嘉誠等囤地圈錢的房地產商，會不會對香港市民及香港的未來網開一面」。