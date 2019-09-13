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陸官方籲國企加大對港投資 加強控制企業決策權

2019-09-13 13:22聯合報 記者李仲維╱即時報導

路透引述知情人士報導，大陸官方為了試圖平息過去數個月香港社會動盪局面，呼籲多家大型國有企業在香港發揮更積極的作用，包括加大投資力道，加強對金融中心企業的控制。

報導引述一位公司高級管理層指，本周在深圳舉行過一場會議上，接近100家大陸最大的國營公司的高級代表，參與會議的包括中石化和招商局集團等，也有多家鋼鐵、能源、航運和電訊商。與會者被要求盡其所能為大陸多年來最大的政治危機降溫。

消息指出，雖然沒有討論具體投資，但國資委要求國企承諾投資更多在香港房地產和旅遊等關鍵行業，為香港居民創造就業機會及穩定金融市場。據悉，國企不但被要求持有香港公司的股份，同時要加強控制有關公司，甚至擁有決策權。

有與會的國企高層稱，香港的商界領袖肯定做得不夠，「他們大多數人都不是我們的一員。」

另有兩位高管表示，會議上承諾投資更多在香港的主要行業，包括房地產和旅遊業，為香港創造就業機會並穩定金融市場，惟未有討論具體投資內容和金額。

其中一名知情人士表示，國企不僅只是持有香港公司的股份，還被要求控制公司並擁有決策權。

報導稱，該會議是由大陸國資委舉辦。其中一位消息人士指，出席會議的企業包括中石化集團和招商局集團，國資委、中石化和招商局並未針對這個消息作出回應。

香港特區行政長官林鄭月娥12日晚間則在個人社交媒體上透露，特區政府將在政府憲報刊登實施空置稅的條例草案，她去年6月公布的六項房屋政策新措施將全部到位。

去年6月，林鄭月娥還提出其他五項房屋新政，包括將9塊原本計畫用於私營房屋的土地改作興建公營房屋；修改住宅預售制度，防止地產商「擠牙膏」式賣房；成立過渡性房屋專責小組，加快推進各個項目等。目前，這五項措施正在實施之中。

新華社引述博大資本國際行政總裁溫天納認為，林鄭月娥的房屋政策，根本目的是努力使土地供應和房屋價格都處於合理水準，讓整個市場的運作更加平衡、健康，在一定程度上滿足香港市民多層次的住房需求。目前看已經取得了一定的效果。值得稱讚的是，這些措施都在市場可接受的範圍內進行操作。

大陸官方為了試圖平息過去數個月香港社會動盪局面，呼籲多家大型國有企業在香港發揮更...
大陸官方為了試圖平息過去數個月香港社會動盪局面，呼籲多家大型國有企業在香港發揮更積極的作用。新華社資料照片
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