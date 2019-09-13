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摩根大通提醒員工牢記 台灣是中國領土一部分

2019-09-13 10:00聯合報 記者李仲維╱即時報導

摩根大通。 路透
摩根大通。 路透
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彭博資訊報導，正在大力拓展大陸市場的國際知名金融巨頭摩根大通(JPMorgan)近日已為公司員工打了一劑預防針，提醒員工不要將香港澳門或台灣視作是獨立的國家。

據報導，摩根大通的高層近日在一封發給公司員工的企業郵件中提及，請大家確保不要將香港、澳門或台灣視作是獨立的國家。

郵件表示，對這三個地區的正確引述，應該是香港特別行政區(Hong Kong SAR)、澳門特別行政區(Macau SAR)和中國台灣(Taiwan, China)。郵件還在資訊披露部分添加一份說明，以澄清這些地區名稱的具體使用情況。

據悉，這樣的信件內容在該公司是頭一次出現，而這些語言描述的變化已經在近期的報告中有所體現。

彭博資訊稱，摩根大通的此一舉動，受到其它一些在中國大陸開展業務的跨國公司的影響。今年早些時候，包括CK在內的眾多品牌因為沒有正確標注港澳台地區而受到輿論監督並道歉。

報導稱，摩根大通正在牽頭美國其它證券公司進軍規模43兆美元的大陸金融服務業，試圖尋求和利用大陸官方向外資推動行業開放競爭的機會。該公司也是迄今唯一一家獲准在大陸境內證券合資企業中，持有多數股權的美國公司。

摩根大通提醒員工不要將台灣視作是獨立的國家。圖：取自環球時報微信公眾號
摩根大通提醒員工不要將台灣視作是獨立的國家。圖：取自環球時報微信公眾號
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摩根香港澳門外資
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