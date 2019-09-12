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疑似港警玩警棍像揮武士刀 網路瘋傳引爭議

2019-09-12 10:17聯合報 記者李仲維╱即時報導

香港警方日前向休假員警發出約一萬支伸縮警棍引發爭議。網路流傳一段影片，一名疑似高級警員忘情地揮舞伸縮警棍，猶如揮舞日本武士刀一樣，再加一個360度旋轉踢腳。

星島網報導，通訊軟體WhatsApp也流傳一則短訊，呼籲各警員如收到上述短片，千萬不要分享，因每人都有責任保障警隊的聲譽。不少網友認為警員行為不專業。

疑似警員玩警棍的影片在網路瘋傳。圖：取自星島日報網站
疑似警員玩警棍的影片在網路瘋傳。圖：取自星島日報網站
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