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工作簽證未續發 在任10月 調查員駐港恐告終

2019-09-12 00:23聯合報 記者李仲維／台北報導

首位調查局駐港人員蔡孟潔。圖／聯合報系資料照片
首位調查局駐港人員蔡孟潔。圖／聯合報系資料照片
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香港「反送中」風波尚未平息，首位獲得港府核准駐港的調查局官員蔡孟潔工作簽證將於本月十八日到期，港府迄今未續發簽證，在陸港台三方關係緊繃下，調查局有史以來首次派員駐港從事海外工作，恐將畫下句點。

此外，我駐港代表盧長水因港府未核發工作簽證，延宕赴任已達十五個月，卡關時間打破二○○○年扁政府時期駐港代表張良任十三個月紀錄；駐澳門代表目前也處於代理狀態。

張良任認為，當前的台港關係比扁政府時期「差太多了」，當時台港官方、民間交流還頗為頻繁，包括香港中聯辦台務部部長邢魁山都曾訪台。他強調，台港關係應以經貿、文化為主，多一點經貿文化交流才是正道，「如果以政治的角度思考，用選舉的手段來操作台港關係，雙方關係怎麼會好呢？」

張良任分析，到明年五月之前，我駐港代表應該是去不了，而不論明年五二○是誰執政，駐港代表赴任還需要運作一段時間，少則半年、多則數年，實際上還是要看兩岸關係的走向。

陸委會轄下有香港辦事處及澳門辦事處兩個駐外單位，蔡孟潔的正式職稱是香港辦事處聯絡組副組長，他於去年十二月十六日赴任，由於當時僅獲發為期一年的工作簽證，將於這個月十八日到期。

陸委會表示，蔡孟潔已依既有程序申請延期簽證，但據了解，迄今並無下文，他若因此黯然返台，在任時間僅十個月而已。蔡孟潔赴任之初，曾因他的特殊身分被高調曝光而引發陸方不快，熟悉台港關係的人士早前就研判港府不會續發簽證。

關於蔡孟潔的工作執掌，陸委會曾表示，台港八年前建立加強打擊犯罪合作基礎，蔡負責接續合作事宜。但在港女命案衍生出港府修改「逃犯條例」風波後，陸委會已避提當初賦予他台港「執法人員合作」的任務。

對於港府是否續發其簽證的問題，陸委會表示，相信台港皆會務實考量雙方辦事處推動業務之需要，為妥善維護台港兩地民眾福祉與安全共同努力。

簽證陸委會
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