香港八個大型百貨商場 民眾聚集高唱《願榮光歸香港》

2019-09-11 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港示威今晚持續進行，多個百貨商場都有人群聚集抗議。多的有一千多人，最少的也有五六百位，他們響應網上號召，分別到離自己最近的百貨商場聚集，高唱反送中歌曲，並高呼口號。

數百位香港市民響應網友號召今天晚上7時左右在淘大商場，合唱網友創作歌曲「願榮光歸香港」，並高減反送中訴求口號。期間有人發生爭執及推撞，多名防暴警員到場，護送一名男子及其家人上救護車。防暴警員亦手持警棍和胡椒噴劑到場，民眾向警員喝倒采，要求他們離開。

據香港電台，香港市民在商場唱歌期間，一名帶有大陸口音的中年男子，帶同一名男童、一名女童和手抱一名女童在場邊唱中共國歌，並用手機拍攝在場人士。有市民不滿這名大陸籍男子拍攝他人大頭照，雙方發生肢體推撞，男子面部流血。救護員其後到場為他治理，這名男子繼續高聲唱國歌，在場人士高叫「回去大陸」、「香港人加油」等口號，亦有人呼籲不要理會這名男子。

爭執期間，這名男子一度遺失手抱的女童，在場的香港民眾協助他尋回。

另據星島網，晚上8時，沙田新城市廣場有逾千人在商場中庭及多個樓層的通道聚集，高喊抗議口號。

大批身穿黑衣、戴口罩聚集人士高叫「光復香港時代革命」、「沒有暴徒只有暴政」、「香港人加油」、「五大訴求缺一不可」、「釋放義士」等反修例、反警方執法口號。聚集人群又高叫反修例歌曲《願榮光歸香港》。商場有商戶提早關門停業。較早時，聚集人士沙田大會堂「百步梯」為受傷或死亡的示威者默哀。

在荃灣廣場數百人晚上9時左右聚集，商戶提早關門。首先為連月來受傷或死亡的示威者默哀，其後唱出反修例歌曲，並播放多首歌曲。人群並在商場地下中庭內拍手歡呼、繞圈奔跑追逐。