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港交所提議與倫交所合併：併購規模296億英鎊

2019-09-11 17:52聯合報 記者張運祥╱即時報導

香港交易所9月11日盤後發佈公告稱，已向倫敦證券交易所集團的董事會提議，將港交所及倫交所集團兩家公司合併。

消息發佈後，倫交所股價一度大漲逾15%，終場上漲近7％。港交所今天股價小漲港幣0.8元，以246元收盤，漲幅0.33％。

港交所表示，與倫交所的合併建議是一項互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。

根據條款，倫交所股東的每股股份將收到：20.45英鎊現金及2.495股新發行的香港交易所股份。這將反映每股倫交所股份約83.61英鎊的價值，反映倫交所的全部已發行及將發行的普通股本的價值約296億英磅，其企業價值為316億英磅。

《澎湃新聞》援引港交所主席史美倫表示，港交所與倫交所的合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，使亞洲和歐洲兩地規模最大和最舉足輕重的兩個金融中心強強聯合，打造一個全球性金融基礎設施集團。

港交所集團行政總裁李小加表示，港交所與倫交所的合併將會為往後數十年全球金融市場的發展重新定調。兩者的業務均擁有卓越的品牌、雄厚的財務實力和良好的增長往績。合併後，我們將打通東西兩地市場，使我們業務更多元化，能為客戶提供更巨大的創新能力、風險管理和交易機遇。

公告聲明，進行該建議交易的原因主要有：一、 創造一個全球佈局、世界領先的跨資產類別金融基礎設施集團，連接西方成熟的金融市場及東方新興的金融市場，尤其是中國市場，更好地應對不斷變化的全球宏觀經濟環境。

二、幫助英國在中國市場國際化和人民幣成為全球主要儲備貨幣的進程中捕捉新機遇，鞏固倫敦作為全球領先離岸美元及離岸人民幣中心的地位。

三、強化香港作為連接中國、亞洲與世界的橋樑角色，推動中國內地的資本市場通過有序可控的管道繼續開放，以及為快速增長的亞洲財富提供投資出路。

四、結合倫敦證券交易所集團的全球資料資源、分析能力、分銷管道和香港交易所與全球數碼化水準最高的新興經濟體中國的連系，為全球投資者提供獨一無二和高價值的 資料產品和服務。

五、方便企業更容易於倫敦、香港、米蘭及中國大陸（透過香港交易所的互聯互通機制）市場透過首次公開招股及二級集資市場進行全球融資。

六、在股票、定息、貨幣、大宗商品及衍生工具產品方面提供創新機遇，提升于國內、區內 以至全球的競爭力；在多個市場及平台應用領先科技；及提高倫敦及香港市場的透明度、韌性及抗風險能力。

香港交易所今日宣布，將以20.45英鎊現金及2.495股新發行港交所股份，換取1...
香港交易所今日宣布，將以20.45英鎊現金及2.495股新發行港交所股份，換取1股倫交所股票，以促使兩家公司合併。圖：香港中通社
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