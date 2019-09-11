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挑戰美國GPS 大陸北斗衛星導航明年完成全球布建

2019-09-11 17:13聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國大陸順利發射第44顆北斗衛星。 （新華社）
中國大陸順利發射第44顆北斗衛星。 （新華社）
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日前又傳出，有民眾前往苗栗南莊旅遊時，在導航指引下開進山中小路，險些墜入山谷。不滿意GPS的品質？或許未來可以有另一個選擇。由中國大陸自主開發的北斗衛星導航系統，預計明年完成全球系統建設，號稱定位精度將與美國GPS相媲美。

美國GPS、俄羅斯格洛納斯（GLONASS）、歐盟伽利略（GALILEO），以及中國大陸的北斗是當今全球四大衛星導航系統。

據上海《澎湃新聞》報導，在10日召開的「中國衛星導航與位置服務第八屆年會暨中國北斗應用大會」上，北斗衛星導航系統總設計師楊長風宣示，2020年將完成北斗全球的全面建設，實現「中國北斗、世界北斗、一流北斗」的發展目標。

報導稱，北斗衛星導航系目前在軌衛星已達39顆，包括21顆北斗三號衛星：有18顆運行於中圓軌道（MEO）、1顆運行於地球靜止軌道（GEO）、2顆運行於傾斜地球同步軌道（IGSO）。大陸預計今年將再發射5至7顆衛星，明年再發射2至4顆衛星後，屆時北斗全球系統建設就將全面完成。

澎湃新聞指出，與其他衛星導航系統主要以單一軌道衛星部署星座不同，中國北斗開創性地採用三種軌道衛星組成混合導航星座。北斗服務範圍為全球，定位精度為2.5至5公尺，為民用用戶免費提供約10公尺精度的定位服務。此外，還可以提供授時、短報文通信等服務。

中國衛星導航定位協會會長于賢成表示，隨著北斗地基增強系統提供初始服務，未來還能提供米級、亞米級、分米級，甚至釐米級服務。「這個在民用中很有用，比如我們現在地圖導航，有了地基增強系統，就可以區分主路和輔路，方便人們出行。」

于賢成指出，屆時，北斗的定位精度就將與美國GPS相媲美。

目前，北斗系統已覆蓋巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、緬甸等近30個「一帶一路」沿線國家，應用於這些國家的農業、工業、服務業等領域。

楊長風指出，北斗向「一帶一路」國家和地區提供基本導航服務，邁出了從區域走向全球的「關鍵一步」。中國北斗衛星導航系統堅持開放合作、資源分享，先後與美國GPS、俄羅斯格洛納斯實現相容交互操作，加快融入全球服務。

楊長風表示，北斗將導航、定位、授時、短報文通信服務融為一體，並在此基礎上，並增加了國際搜救、星基增強、精密單點定位等服務能力。未來更將與互聯網、物聯網、5G、大數據深度融合，形成「基準統一、覆蓋無縫、安全可信、便捷高效」的北斗綜合導航定位授時體系，助推人類社會加速邁入智慧資訊時代。

俄羅斯一帶一路
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