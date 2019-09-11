暫停自由行後 限制陸客團體遊？ 國台辦：不可能不影響

2019-09-11 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



綜合大陸媒體報導，大陸國台辦發言人馬曉光11日在例行記者會上被問及，繼赴台個人遊（自由行）暫停後，赴台團體遊是否也會受到限制時表示，民進黨當局不斷鼓噪「台獨」活動，不斷煽動對大陸的敵意，挑動兩岸對立，惡化兩岸交流氣氛，傷害大陸同胞的感情，「不可能不影響大陸民眾赴台旅遊的意願」。

人民日報旗下《海外網》也在記者會中提問，民進黨政府希望過一系列補助和優惠措施，讓日韓和新南向市場彌補減少的大陸遊客，馬曉光指出，造成大陸遊客減少的原因，根本就在於民進黨當局先是破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，繼而破壞了兩岸關係和平發展的大好局面。近期又不斷煽動對抗、敵意、對立，推進各種「台獨」活動，這一點是毋庸置疑的。

馬曉光說，「我想再次強調，兩岸關係好，台灣同胞才會好。我相信，大家也都注意到，我們由衷地期盼兩岸關係能夠儘快回到和平發展的軌道上來，使赴台旅遊也能夠儘快恢復健康的、積極的、正常的發展局面，共同增進兩岸同胞的福祉。」

海外網也刊登中國社科院台灣研究所副研究員謝楠的訪問指出，「由於台灣當局置兩岸關係於不顧，推行了一系列的『急獨』政策，大陸才迫不得已從8月1日開始實施暫停大陸居民赴台個人遊。」

謝楠指出，大陸遊客銳減對台灣的旅遊業等庶民經濟衝擊巨大。如果大陸赴台團隊裡的遊客數量再減少，台灣的損失將進一步擴大。

謝楠表示，巨大的消費能力差距，使東南業遊客和「島內居民游」根本彌補不了當前臺灣相關業界的虧空。