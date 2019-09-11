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陸指127家跨國企業對台港澳錯誤標示 台積、富邦被點名

2019-09-11 09:25聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸發布一項最新調查指出，在2018年世界500強企業中，有158家企業涉及中國標識情況，當中127家跨國企業官網存在對台港澳的「錯誤」或「不當」標識情況，占比逾八成。報告並點名廣達、台積電、緯創、富邦金控等四家台灣企業也存在同樣問題。

環球網報導，「近來，跨國企業官網或APP將香港標注成國家或將台灣與中國並列等錯誤被頻繁爆出，企業錯誤或不當標注中國港澳台地區的問題引起輿論關注。」

為此，中國社科院法學研究所、北京大學互聯網發展研究中心聯合組織的「跨國企業遵守『一個中國』原則狀況觀察課題組」，近日發布前述最新調查結果。這也是該課題組繼去年之後，第二度發布這項調查報告。

參與調查的中國社科院法學研究所研究員支振鋒表示，「一個中國」既是為國際法所確認的法理事實，也是包括跨國公司在內所有國際性私營或公共部門必須遵守的法律原則，但以世界500強為代表的跨國公司尊重「一個中國」原則情況並不容樂觀。

環球網指出，今年8月，COACH、Versace、SWAROVSKI等國際知名品牌先後被爆出其官網或產品中，出現將香港、台灣與其他國家並列或將香港標注為國家等問題，引起大陸輿論批評。隨後，上述多家公司相繼道歉並做出整改。

去年4月，中國民用航空局也曾致函44家外國航空公司，限時要求這些公司糾正其官網相關內容中違背「一個中國」政策的做法。環球網表示，由此可見，跨國企業對台港澳「錯誤」或「不當」標識情況已成為普遍存在的問題。

針對這種情況，「跨國企業遵守『一個中國』原則狀況觀察課題組」再次從2018年度世界500強企業的官網（公司總部在其註冊國家所開辦的該國語言官方網站）對台港澳的標識切入，觀察跨國企業對「一個中國」原則的遵守情況。

調查發現，2018年世界500強企業中，有158家企業涉及國家地區標識情況，當中127家跨國企業官網存在對台港澳的「錯誤」或「不當」標識情況，占比超過八成。

158家涉及台港澳標識的世界500強企業中，八家為兩岸三地企業，其中七家企業官網存在標識「錯誤」或「不當」問題，分別為：友邦保險、美的集團、廣達電腦、台積電、長江和記、緯創、富邦金控。

報告稱，在150家外資跨國企業中（總部註冊地位於大陸及台港澳除外），不存在標識「錯誤」或「不當」的企業僅30家，有錯誤標識情況的企業比例高達80%。

其中，44家涉及台港澳地區標識的美國公司中，34家存在「錯誤」或「不當」之處。這34家美國企業有29家企業將台灣單獨列出，27家將香港單獨列出，6家將澳門單獨列出。甚至沒有一家美國企業將台港澳同時標識為隸屬於中國。

在去年底首度公布的這項報告指出，在2017年度世界500強企業中，有83家企業官網涉及中國領土標識問題。其中，66家公司網站「錯誤」標識台灣，有53家公司網站「錯誤」標識香港。

根據兩年的跟蹤觀察，在有「錯誤」標識台港澳問題的世界500強企業中，67%的企業過去一年仍沒有採取任何措施改正「錯誤」，如日產汽車、日立等；13.4%的企業情況變得更差，在過去一年中「從未犯錯到犯錯」，如花旗集團、ArcelorMittal、Auchan等。

有10.9%的企業，如法國興業銀行、大都會人壽、西斯科人壽等，在2018年未涉及到香港地區標識，但在2019年標識時卻將香港單獨列出，而非隸屬於中國。有8.7%的企業雖然比上一年有所改進，但仍存在錯誤標識情況，如LG電子、台積電等。

另有一些跨國企業在過去一段時間改正了「錯誤」，如西門子、皇家殼牌石油公司、寶潔公司等。

支振鋒指出，跨國公司遵守「一個中國」原則的情況，整體來看，仍不樂觀。對此，課題組提出三項建議：一、強化國家版圖意識；二、嚴懲「問題地圖」和錯誤標識，引導企業規範使用地圖；三、主管部門巡查與企業自查自糾相結合，調動公眾舉報監督的積極性。

COACH早前被大陸網友發現，其一款T恤及官網都將台灣、香港、澳門列為國家。（搜...
COACH早前被大陸網友發現，其一款T恤及官網都將台灣、香港、澳門列為國家。（搜狐網）
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