平潭新7措施 鼓勵台胞登陸

2019-09-11 02:21 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



作為大陸唯一對台綜合實驗區，福建省平潭綜合實驗區正進一步支持和鼓勵台胞來就業創業，助力建設兩岸同胞共同家園和台胞台企登陸第一家園。

據中新社報導，據平潭綜合實驗區管委會10日透露，平潭新近推出了進一步支持和鼓勵台胞來就業創業的7條措施，具體包括：為台胞創業提供場地、廠房、門面等必要場所支持；為台灣青年創業提供啟動資金扶持；為台灣青年創業提供融資扶持；支持民營企業、台資企業、個體工商戶等用人單位吸納台胞就業；鼓勵各類社會資本參與台灣青年就業創業基地建設；為台胞就業創業生活提供住房保障；滿足台胞就學需求。

平潭綜合實驗區管委會台灣工作部部長薛理豪指出，今年來平潭實施兩岸同胞共同家園工程，對實驗區成立以來的各級惠及台胞政策進行全面梳理，推動兩個同等待遇落細落實；通過走訪台胞台企、瞭解他們的需求，對原有的惠及台胞政策進行補充完善。

此次推出的新舉措，與平潭綜合實驗區原有的相關惠及台胞政策相銜接，在台胞就業創業生活方面初步形成圍繞支持台胞來就業創業；支持台灣青年就業創業基地建設；鼓勵台灣青年來實習實訓；為台胞創業就業生活提供保障與便利等方面的政策體系。

從平潭此次的新舉措可見，這些新舉措進一步擴大扶持對象和使用範圍。以往，惠及台胞政策主要惠及台灣青年，而來平潭創業就業的台胞中不乏超過45周歲的台胞；此次新舉措的部分條款突破台青限制，擴大到所有台胞。

同時，這些新舉措進一步擴大原有的扶持區域範圍，不再局限於平潭台灣創業園和對台小額貿易交易市場，而將政策擴大至平潭綜合實驗區全區範圍。

平潭還在執行省級獎勵政策的基礎上進行叠加，對經評審符合條件的企業、院校、醫院和社會組織，認定為平潭綜合實驗區台灣青年就業創業基地的，給予其運營機構一次性獎勵20萬元人民幣。在此基礎上，平潭繼續支持其申報省級台灣青年就業創業基地和示範基地，以及國家級台灣青年就業創業基地。