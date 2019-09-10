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從玩具到遊戲屋 屈尺國小師生零到有的創客精神

觀察站／為了二師兄 中國豁出去了

2019-09-10 15:47世界日報 清棠

受豬肉等食品價格上漲影響，大陸8月CPI仍較去年同期上漲2.8%。圖為甘肅省蘭州...
受豬肉等食品價格上漲影響，大陸8月CPI仍較去年同期上漲2.8%。圖為甘肅省蘭州市「惠民肉食直銷店」近期推出「平價豬肉」，希望藉此平抑物價、減少民怨。新華社
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中國去年爆發大規模非洲豬瘟疫情，豬肉供應量短缺，價格一路漲，最近更是屢創新高。豬肉頓時成了奢侈品，「二師兄」身價飆升，許多網友及民眾大喊買不起，紛紛問「何時才能豬肉自由？」

為了增加豬肉供應，維持物價穩定，國務院明確提出「五大舉措」：綜合施策恢復生豬生產；地方取消超出法律法規的生豬禁養、限養規定；發展規模養殖，支持農戶養豬；加強動物防疫體系建設，提升疫病防控能力；保障豬肉供應。

於是，各地紛紛與養殖企業簽訂萬頭級協議，並陸續儲備凍豬肉；有報導指出，種豬市場價格近日明顯上揚，顯示生豬產區已有復產甚或增養跡象。官媒也紛紛喊出口號，稱環保重要，係民眾生活的畜禽養殖更不能忽視，從「一律關停」到「鼓勵設置及增產」，養豬政策「轉彎」有理。

只是，這種「打強心針」的作法，真能在短時間內解決豬肉供應短缺、使價格回穩？

首先，生豬出欄量增加是否顯現成果，至少需半年時間，期間若因一昧追求產量而引發更嚴重的非洲豬瘟等疫情，農戶損失誰負責？若養豬農戶都跟著政策走，踴躍復養、增養，未來可能面臨的豬隻過剩現象，屆時農戶要去哪裡求償？而且，官方鼓勵利用荒山、荒溝、荒丘、荒灘和農村集體建設用地安排生豬養殖生產，是否又會造成另一波的生態破壞？

從近日的多項措施可以看出，為還給民眾吃平價豬肉的權利，官方出招連連，甚至透露了「全民拚豬肉，環保暫放一邊」的信息。這不難理解，畢竟，值此中美貿戰的戰火未歇之際，若連最基本的吃豬肉都不自由，如何能讓全國民眾同仇敵愾齊心抗美，爭取貿易自由？無論如何，中國官方都要豁出去，拚了。

非洲豬瘟疫情
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