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在京台胞中秋茶會 合唱曲目有《我和我的祖國》

2019-09-10 14:34聯合報 記者李仲維╱即時報導

由台盟中央、大陸全國台聯共同主辦的2019年在京台胞中秋茶話會今（10）日在北京台灣會館舉行，有200多位在北京的台胞、台商、台生代表參加。

相較於海基會將今年的台商中秋聯誼活動首度改為「閉門座談」，陸方為台商舉辦的中秋活動仍照過去方式辦理。

中新社報導，全國台聯副會長鄭平表示，今年是大陸改革開放41周年，改革發展成就舉世矚目，同時也為廣大台胞提供無限的機遇。他指出，兩岸同胞是一家人，加強兩岸經濟文化交流和融合發展，符合兩岸同胞的根本利益，增進廣大台灣同胞的福祉，是台灣同胞的前途所在。

鄭平說，只要兩岸同胞攜手同心、排除干擾、克難前行，兩岸關係和平發展的道路就越走越寬廣，祖國和平統一的進程就越來越順暢，中華民族偉大復興的大勢就越來越強勁。

活動當中的節目包括合唱《我和我的祖國》、組曲《我們都是追夢人》、手語表演《來自心海的消息》，北京市台聯台胞合唱團、台灣建設協會等團體表演的文藝節目，贏得陣陣掌聲。

在京台灣婦女會會長馮凱瑜表示，在這裡感受到祖國大陸對台灣同胞的關懷，也見到久未重逢的台商和台生朋友；在此月圓人團圓的時刻，能把一年成長的歷程和共同的喜悅分享給朋友，感到非常開心。

北京大學讀書的台生陳文成表演結束後表示，每逢佳節倍思親，在活動中台胞一同交流感情，像回到家一樣，非常有意義。

由台盟中央、大陸全國台聯共同主辦的2019年在京台胞中秋茶話會10日在北京台灣會...
由台盟中央、大陸全國台聯共同主辦的2019年在京台胞中秋茶話會10日在北京台灣會館舉行。圖：中新社
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