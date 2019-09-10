大陸基層教師工資 30年漲了近一百倍

2019-09-10 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



今天9月10日是大陸第35個教師節，為紀念今年的教師節，大陸將在今天晚上8點到9點，在31個省市自治區的地標性建築、公共交通設施等，為教師亮燈，感念師恩，禮敬教師。

大陸教育部日前在記者會上表示，教育支出已連續多年佔全年GDP總量的4%以上，教師地位待遇也顯著提升，教師工資由上世紀80年代之前在國民經濟各行業排倒數後三位，提升到目前在19大行業排名第7位。

目前大陸中小學教師的平均工資在4千至5千元人民幣之間，部分沿海一線城市的北京、上海、廣州、深圳教師可達6千至7千元。且每年還在以4%-5%的漲幅調漲。

四川犍為九井鄉村基層教師陳榮結說，1990年，她拿到的第一份工資，僅有47元現金，無任何福利或補貼。如今，她的工資已漲至近4000元，將近工作初期的100倍。

中共總書記習近平曾不止一次到各個學校或教育機構視察，他說：「今天的學生就是未來實現中華民族偉大復興中國夢的主力軍，廣大教師就是打造這支中華民族夢之隊的築夢人」。

習近平曾描述自己心中的好老師：「當老師，就要心無旁騖，甘守三尺講台。教師不能只做傳授書本知識的教書匠，要成為塑造學生品格、品行、品味的『大先生』」。

兩岸除了傳統民俗節日的春節、端午、中秋三大節與清明節一致外，兒童節與教師節都不同，大陸教師節是9月10日（台灣一直是孔子誕辰的9月28日），大陸的兒童節是6月1日（台灣是4月4日）。

中共自1949年建政後，教師節的日期選定出現多次變化，最早中共曾以6月6日為教師節。

1951年，中共教育部和中華全國總工會共同商定，把5月1日國際勞動節作為中國教師節。但因這一天缺少教師的特點，執行的結果並不理想。

1982年4月，教育部黨組和全國教育工會分黨組提出「關於恢復」教師節的請示報告，報告建議以馬克思的誕辰日5月5日為教師節，也未受重視。

1985年1月，全國人大常委會通過確定每年的9月10日為教師節。原因是在新學年開始，新生一入學，即開展尊師活動。

但從2004年開始，時任全國政協委員的人文學者李漢秋以提案的方式，多次呼籲以孔子誕辰作為教師節。他認為，教師節應當是很有文化內涵的節日，應該延續源遠流長的歷史傳統。以孔子誕辰作為中華教師節是非常合適的，但後來無疾而終。