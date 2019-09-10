央視記者董倩 遭國際人權組織點名制裁

2019-09-10 13:15 世界日報 北京10日電



人權組織將提請制裁央視記者董倩 (視頻截圖) 分享 facebook

國際人權組織「保護衛士」正準備向美國、英國等七個國家和地區，申請制裁中國央視知名記者董倩。「保護衛士」指控董倩涉嫌與中國警方和國保人員合作，為至少五名「709大抓捕」案中的人權捍衛者錄製「強制電視認罪」的視頻，並廣為傳播，嚴重侵犯人權。

自由亞洲電台報導，「保護衛士」的指控主要是基於董倩主持央視「電視認罪」節目的行為。

在董倩採訪的五名「709大抓捕」人權捍衛者中，有一位是網名「超級低俗屠夫」的吳淦，2015年被中國警方以尋釁滋事罪和誹謗罪刑事拘留，並很快被央視新聞節目大肆抹黑。

央視記者董倩 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

當年8月1日，董倩和央視團隊試圖為吳淦錄製「認罪視頻」，但遭到吳淦拒絕。2017年，吳淦通過律師發表了「致董倩公開信」，要求她出庭作證，證明吳淦當時被戴著黑頭套到她面前接受採訪。信中並指央視是愚民工具，是萬惡幫兇，是假大空的代名詞。還質問董倩：「卿本佳人，何必從賊？」

報導引述「保護衛士」指出，董倩在電視認罪的節目中是中心人物。她並不僅是錄製這些視頻的記者之一，而是發揮著積極的協調作用。

「保護衛士」負責人彼得．達林（Peter Dahlin）表示，申請制裁董倩的文件準備提交給美國、英國、加拿大、波羅的海三國和直布羅陀（Gibraltar)等七國和地區，依據的《全球馬格尼茨基人權問責法》是美國法律，其它六國或地區也有類似法律。申請文件將在中共建政70周年紀念日前夕對外公布。

報導指出，一旦申請被批准，董倩將在以上國家被禁止入境或凍結她在這些國家的財產。目前，歐盟和澳洲正在審議《全球馬格尼茨基人權問責法》的類似法案，如獲通過，「保護衛士」也將向這些國家和組織提交申請。

彼得．達林本人在2016年在中國因涉嫌「危害國家安全」被中國警方拘捕，並被央視拍攝且公布認罪視頻。他隨後被驅逐出中國。