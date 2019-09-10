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美媒：中國學者稱習近平正在走毛的老路

2019-09-10 13:13世界日報 北京10日電

毛澤東逝世43週年，美媒：中共重提鬥爭欲再拜毛為師？ 路透社
毛澤東逝世43週年，美媒：中共重提鬥爭欲再拜毛為師？ 路透社
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9月9日是毛澤東逝世43周年，中國官方對這個日子基本上無所表示，沒有舉辦正式紀念活動。而民間出現一些紀念活動和網路評論。不過，有分析人士認為，在美中貿易戰僵持不下和香社會出現動盪的背景下，中共領導人效法毛澤東生前的重要主張，重提「自力更生」，強調鬥爭哲學，目前中共正在向毛時代靠攏。

美國之音報導，中國官媒央視、人民日報、解放軍報9日早晨發出微博緬懷這位新中國的締造者。除此之外，中國官媒沒有更多關於毛忌日的報導。

素有民間左派大本營之稱的烏有之鄉、紅歌會等網站則發布了中國各地毛左人士集體紀念毛澤東的相關消息。烏有之鄉網站報導稱，哈爾濱一批毛左人士身穿軍裝舉行集會，發表演講，並且向毛澤東像獻花。在河南滑縣，一些人身穿統一服裝，手持橫幅和旗幟，在街道上遊行紀念毛澤東。天津的一些毛左人士，手持毛澤東畫像舉行了祭拜活動。湖南的一些毛澤東崇拜者舉辦了小型座談會。

中國改革開放以來，官方對前領導人毛澤東誕辰和忌日均保持低調。現任領導人習近平提出「兩個三十年不能互相否定」，被指中共可能重走毛澤東的老路。而中國教育部組織編寫的新版中學歷史教科書中，「文化大革命」不再作為獨立的一章，而是將其放在「艱辛探索與建設成就」一課中，並且剔除「錯誤」一詞，輿論指中共官方意欲為文革翻案。

「儘管北京很少提到毛澤東，但毛的實際地位越來越高」

中國政法大學教授楊帆指，對於毛澤東的評價應該「三七開」，發動文革是一個嚴重錯誤，新版教科書試圖淡化文革，把文革說成「艱辛探索」，是不對的。楊帆認為，中共高層正在走毛澤東的老路，儘管中國政府很少提到毛澤東，但毛的實際地位越來越高。

楊帆說他自己是保守的社會主義者。他認為，當前中國百姓懷念毛澤東的主要原因是他們憎恨現在官場的嚴重腐敗。楊帆也指出，現在民間對毛澤東的崇拜存在非理性因素，一些毛澤東的崇拜者屬於弱勢群體。

批評人士指出，現任中共領導人習近平上台以來收緊了對社會的管控，中共黨內改革派人士創辦的《炎黃春秋》雜誌遭到打壓，憲法中領導人任期限制被取消。

報導指出，在面臨香港動盪、美中貿易戰以及中國經濟放緩等嚴峻挑戰之時，習近平上周在中央黨校反復強調鬥爭，提出五個凡是等論述。楊帆表示，現在提出鬥爭理論有其現實需要的潛台詞，耐人尋味。

公開報導顯示，習近平等中共七常委曾於2013年毛澤東誕辰120周年紀念日集體進入毛主席紀念堂拜謁。這是習近平唯一一次以中共最高領導人身分進入毛主席紀念堂。

近年來，中國貧富差距逐漸拉大，社會矛盾日趨激化，民間崇毛之風再度興起，觀察人士認為其中不乏借古諷今意味。在這種情況下，一些對社會現狀表達不滿的毛左人士亦成為當局的維穩對象。

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