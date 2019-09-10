黨媒僅微博發文紀念…毛澤東逝世43周年 北京高層靜悄悄

2019-09-10 13:12 世界日報 北京10日電



來源：YouTube

9月9日是中共前領導人毛澤東逝世43周年紀念日，中共中央在這一天並沒有特別的紀念活動，中共黨媒人民日報官方微博、解放軍報旗下微博「軍報記者」等發文悼念，被媒體指為「例行」；新華社則未發文。另外，毛澤東侄女毛小青在個人微博發布「永遠的懷念」文章，並配上家族人員在北京「毛主席紀念堂」祭拜毛澤東的照片。

毛澤東去世43周年，黨媒官微悼念，侄女公開家族祭拜照片。 (取材自微博) 分享 facebook

香港01報導，人民日報官方微博發文「今天，紀念一位偉人」，並配上六條毛澤東語錄，包括「一切反動派都是紙老虎」。這種「例行」的紀念同樣發生在今年8月22日的鄧小平誕辰115周年。中央軍委機關報解放軍報旗下微博「軍報記者」亦發文紀念毛澤東，但內容與人民日報官微一致。中共理論陣地《求是》則重刊中共總書記習近平於2013年12月26日在紀念毛澤東誕辰120周年座談會上的講話。

共青團中央官微則置頂發布紀念毛澤東的視頻和文字信息，文字寫有「他說，歷史是人民創造的；他說，世界是你們的，也是我們的，但是歸根結底是你們的；他說，人民萬歲......」視頻則回顧毛澤東的種種經歷。

中共中央和國家機關工委旗下雜誌紫光閣官微，也發布了與共青團中央一致的內容。

毛澤東侄女全家紀念堂祭拜 毛唯一嫡孫毛新宇未現身

除中共黨媒官方微博外，毛澤東侄女毛小青在個人微博發布「永遠的懷念」文章，並配上家族人員在北京「毛主席紀念堂」祭拜毛澤東的照片。

毛小青是毛澤東堂兄毛澤連的女兒，現為毛小青美食城董事長，湖南省政協委員，兼毛澤東養生飲食文化研究會副秘書長等職務。

不過，毛澤東唯一嫡孫毛新宇並未現身，也未發布相關悼念言論。毛新宇新近露面是在9月3日，他參加北京101中學開學典禮，並做演講。去年毛澤東逝世42周年紀念日。毛澤東後代當天齊聚北京，包括毛澤東女兒李敏以及家人，嫡孫毛新宇一家等。

另據本報系記者陳言喬報導，共軍東部戰區陸軍的官方微信公眾號「人民前線」刊出的文章稱，「43年過去了，為何只要提起毛主席的名字，無數群眾仍會豎起大拇指、淚流滿面，因為他一生為人民服務、清正廉潔、嫉惡如仇、鐵腕反腐、藐視強權、頂天立地。」

北京暴雨降溫解暑 網友：毛主席顯靈

另外，也有網民以反諷口吻「紀念毛主席」，網路上有人傳了北大法學院教授賀衛方曾經說過的一段話：「許多人認為毛主席很偉大、了不起。我也認為他很偉大、了不起。你看他一死，全國人民馬上吃飽飯了，全國人民可以自由說話了。誰有這本事，死給我看？」

而9月9日的一場暴雨，為悶熱乾燥已久的北京降了溫，氣溫從36度一下降到28度。網路上有人開始穿鑿附會稱，「這一天也是毛主席過世43周年，毛主席顯靈讓北京人民久逢甘霖，毛主席偉大！」