香港幾十年沒見過！謝金河：五星飯店一晚跌到300港元

2019-09-10 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



香港首富李嘉誠日前在一項祈福會上發言時談到當前香港局勢，希望年輕人能夠體諒大局，執政者則對社會未來的主人翁網開一面；財信傳媒董事長謝金河表示，李嘉誠的長和集團從最高的174.9港元跌到64.5港元，香港本地財團如新世界，新鴻基地產，恆基地產，恆隆地產等，股價都跌得很慘，李嘉誠這次對香港真的是很深的憂鬱。

謝金河說，李嘉誠對香港的憂心溢於言表，香港的抗爭與對立，並没有隨著林鄭月娥撤回流氓條例而緩和下來，香港首富李嘉誠與千上名香港民眾到慈山寺為香港祈福。李嘉誠說，今天的局面是二次大戰以來香港面臨的最大變局，他祈求香港能夠渡過這個難關。

李超人希望年輕人能夠體諒大局，執政者面對未來主人翁，也能網開一面，他說大家能夠為對方諗一諗，社會大事便可化為小事，社會要共存，要推己及人，各方體諒大局，為香港設想，香港才能渡過難關。

謝金河表示，從不久前在香港各大媒體刊登「黃台之瓜，何堪再摘？」「反暴力」的全版廣告，李嘉誠不斷地出來喊話，可以想見，他對香港的憂慮不斷上升。最近惠譽機構調降香港信用評等，從AA+降至AA等級，這是香港廿幾年來信評首度被降級。8月到港旅客減少四成，香港酒店價格急降四至七成，一個朋友告訴我在圓方的五星飯店，一個晚上房價跌到300港元，這是香港幾十年沒有見過的局面。

香港股價下跌，除了滙豐控股，國泰航空外，李嘉誠的長和集團從最高的174.9港元跌到64.5港元，香港本地財團如新世界，新鴻基地產，恆基地產，恆隆地產等，股價都跌得很慘，李嘉誠這次對香港真的是很深的憂鬱。