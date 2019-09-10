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調降香港評級後 惠譽唱衰大陸經濟成長難達標

2019-09-10 11:46聯合報 記者李仲維╱即時報導

評級機構惠譽繼上周調降香港評級後，再度發表唱衰大陸的預測。認為中國大陸今年難以達到經濟增長6.5%目標。

惠譽調降香港評級後，曾遭中共黨報人民日報發文痛批其分析邏輯根本站不住腳，完全是政治淩駕於業務，要在市場評級中摻沙子。也有港媒直指，一場狙擊香港的完美風暴正在慢慢形成。

香港電台報導，惠譽預計今年大陸經濟增長將放緩至6.1%，明年進一步放緩至5.7%。惠譽首席經濟師克爾頓認為，大陸的本地需求受貿易戰影響，去槓桿政策也導致基建投資增速減慢，住宅庫存就讓相關投資增長受限。

他指出，雖然大陸官方已經加大力度刺激信貸去應對貿易戰，但放鬆信貸政策仍然面對不少限制，內需仍然疲弱，特別是汽車銷售下滑情況明顯，預料大陸難以達到經濟增長6.5%的目標。

他進一步分析，當前全球經濟增長已明顯放緩，大陸入口增速放緩和去年美國收緊貨幣政策，也拖累全球貿易表現，預計貿易政策不確定對未來一年全球貿易表現有相對較大的影響。

環球主權及超主權評級主管麥克名則預計，未來環球資本流動將會變得更加波動，受到新興市場影響，各國的主權信用評級也會較為波動。

港媒頭條日報上周刊登署名文章稱，這次惠譽直接調低香港的評級，而且展望也是負面，意味如果情況轉壞，會再調低評級。文章引述一位了解1997年亞洲金融風暴的退休高官說，香港如今的狀況，正逐漸類似當年外界狙擊香港（外匯股市）的狀況。

據分析，這種類似性反映在幾方面，一是香港資產泡沫高漲，包括房地產價格處於高位，以及恒生指數仍相對較高；二是區內貨幣弱勢，港幣也偏高，存在被狙擊的誘因。

三是難以控制的政治風險。文章指出，在殖民地時代，香港受英國蔭庇，美資狙擊香港時會有所顧忌，美國政府也會約束美國的大鱷。但香港主權轉移後，美資對沖基金便可以肆無忌憚地大舉襲港；香港目前的政治風險更高，內憂外患，中美因貿易戰而交惡，美資襲擊香港更不會客氣。

另外，街頭暴力示威揮之不散，政治不穩定已經令資金有撤離香港的傾向。

文末表示，綜合上述幾個因素，一場狙擊香港的完美風暴正在慢慢形成。

惠譽調降香港評級後，曾遭中共黨報人民日報發文痛批其分析邏輯根本站不住腳。新華社資...
惠譽調降香港評級後，曾遭中共黨報人民日報發文痛批其分析邏輯根本站不住腳。新華社資料照片
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