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毛澤東偉大？過世43年還能顯靈 讓9月9日北京久逢甘霖

2019-09-09 23:31聯合報 記者陳言喬╱即時報導

9月9日，悶熱乾燥已久的北京突然下了一場暴雨，頓時氣溫從36度一下降到28度，涼爽許多。網路上有人開始穿鑿附會稱，這一天也是毛主席過世43周年，毛主席顯靈讓北京人民久逢甘霖，毛主席偉大！

相對網上有人懷念毛澤東，中共中央與官媒在這一天並沒有任何有關毛澤東過世周年的紀念活動或報導，更多是報導習近平主持召開中央全面深化改革委員會第十次會議，不過地方媒體（湖北的媒體）或民間仍是有人紀念毛主席的逝世紀念日。

另外，共軍東部戰區陸軍的官方微信公眾號「人民前線」有刊出紀念毛澤東的文章。文章稱，43年過去了，為何只要提起毛主席的名字，無數群眾仍會豎起大拇指、淚流滿面，因為他一生「為人民服務」、「清正廉潔」、「嫉惡如仇、鐵腕反腐」、「藐視強權、頂天立地」。

文章還刊出毛澤東的一系列金句，包括：最霸氣的話「一切反動派都是紙老虎」，最強硬的話「人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人」，最震撼的話「中國人民從此站起來了」，最哲思的話「在戰略上要藐視敵人、在戰術上要重視敵人」，最深刻的話「槍桿子出政權」，最惜時的話「一萬年太久、只爭朝夕」。

有人緬懷毛主席，但也有網民以反諷口吻紀念毛主席，網路上有人傳了北大法學院教授賀衛方曾經說過的一段話：「許多人認為毛主席很偉大、了不起。我也認為他很偉大、了不起。你看他一死，全國人民馬上吃飽飯了，全國人民可以自由說話了。誰有這本事，死給我看？」

今年9月9日是毛澤東過世43周年，民間和網路上仍有人紀念他。（百度）
今年9月9日是毛澤東過世43周年，民間和網路上仍有人紀念他。（百度）
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毛澤東北京公眾號

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