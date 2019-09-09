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梅克爾為何如此喜歡中國？人民日報給答案

2019-09-09 16:03世界日報 中國新聞組／北京9日電

德國總理梅克爾剛結束她的第12次訪華行程，人民日報海外版9日發表著名文章，解答了...
德國總理梅克爾剛結束她的第12次訪華行程，人民日報海外版9日發表著名文章，解答了「梅克爾為何如此喜歡來中國」。 歐新社
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德國總理梅克爾剛結束她的第12次訪華行程，人民日報海外版9日發表著名文章，解答了「梅克爾為何如此喜歡來中國」。

文章由中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉執筆，文章指出，從主觀上講，梅克爾本人關注中國發展的活力和廣度，希望深入了解中國，願加強與中國地方政府和民眾的交流。從客觀上說，中國市場足夠大，是德國最大貿易夥伴，不斷給德國帶來更多新機遇，這也是她常來中國的重要原因。此次訪華，梅克爾再次帶來龐大的企業家代表團，凸顯德國合作意願，中方也致力於把中德合作的「蛋糕」做得更大。事實說明一切，中德正在共同推動合作共贏，兩國合作正沿著更好的方向發展。

文章說，當前，單邊主義、保護主義嚴重威脅世界和平穩定，任何國家都不能獨善其身。中德作為兩個負責任大國，比以往任何時候都需要加強戰略溝通、協調和合作，攜手應對人類面臨的共同挑戰。梅克爾此訪釋放明確信號。中德關係證明，相異也可以相吸。超越意識形態差異，是兩國維持關係穩定的法寶。兩國在發展模式、社會制度、歷史文化等方面的差異是歷史發展的自然產物。同時，兩國在經濟發展、完善治理、改善民生等方面具有廣泛共識，相互尊重為兩國關係保駕護航。德國樂見中國發展，希望從中獲得更多合作機遇。在華為問題上，德國也沒有跟隨美國的「指揮棒」起舞。

文章進一步指出，中德都主張以政治、外交方式處理國際問題，反對粗暴的武力干涉，這使兩國在伊朗等問題上有更多「共同語言」。在攜手應對人類面臨的共同挑戰上，中德也有廣泛合作空間。德方認為，應對氣候變化是全人類的共同責任，需要國際社會形成合力。中國明確表態願與德方加強合作。

德國梅克爾北京

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