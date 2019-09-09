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央視播東山島演習結束 海陸空等部隊聯合演練奪島

2019-09-09 14:47聯合報 記者陳言喬╱即時報導

備受關注的共軍東山島奪島聯合作戰演習日前結束，大陸中央電視台9日上午播報演習情況，表示此次演習是以兩棲合成部隊、海軍艦艇、陸軍和空軍航空兵為主的紅方攻擊群，與藍方在多個領域，展開立體對抗，有效檢驗信息化條件下，部隊的聯合作戰能力。

報導指出，第74集團軍在粵東某海域，組織一場聯合登陸演習，演習開始後，擔任紅方突擊任務的第74集團軍合成旅搭乘海軍登陸艦抵達藍方防禦前沿，在空中航空兵火力支援下、在數公里外向岸灘發起聯合衝擊，但海上受空間限制各軍兵種力量，獲得情報的難度較大，如何融合各個作戰單元的情報不同體系，成為紅方部隊首先要解決的重點問題。

第74集團軍某合成旅作訓科參謀劉書逸說：「以前覺得難的是通聯不暢、數據整合難，而這次升級了系統，打通了數據鏈，讓數據能夠實時共享，上級海軍空軍和我們自己偵查到的信息能夠通報指揮所，也能夠共享至基層作戰單元，這樣效率更高了」。

在聯合指揮所協同下，海軍掃雷艦等艦迅速出擊，開闢海上通道，與此同時，以兩棲合成營，陸航為主的多個組成的上陸突擊群，展開多路向岸灘發起突擊，很快藍方一線防禦陣地被撕開數道口子。

地面與空中同步行動，前沿與縱深同時打擊，攻擊岸灘後紅方戰機、武裝直升機、砲兵、坦克等多種武器在多點展開聯合火力打擊，藍方參演官兵也同時立即啟動反制措施，從多地潛出 實施火力攔阻。

第74集團軍某合成旅二營營長魯濱說：「此次演習中，我們營擔任主攻任務，行動獲得海軍登陸艦艇、空軍航空兵、陸軍航空兵、遠程砲兵火力的直接支援，圍繞體系聯合的各個方面都一一的嘗試，暴露的一些問題，也將作為今後訓練改進的依據」。

第74集團軍某合成旅三營營長陳宇明表示，聯合作戰的觀念就是打通信、打保障，現在的重點就是怎麼樣在現有兵力現有裝備的基礎上，把作戰效能發揮最大，以及在海上與其他單位通聯協同，還有就是那麼多兵種，在連續作戰中，如何進行戰場上的聯合保障，都是這次探索研究的重點。

央視9日上午除報導登陸聯合作戰演習，還報導某陸軍砲兵部隊在西北的演練，以及海防部隊在南海演練海上救難等兩項軍事演習。

共軍聯合作戰演習近日在東山島附近水域展開，圖為坦克登島後對目標物發射砲彈。央視截...
共軍聯合作戰演習近日在東山島附近水域展開，圖為坦克登島後對目標物發射砲彈。央視截圖）
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共軍聯合作戰演習近日在東山島附近水域展開，圖為登陸艇演練岸灘攻擊。（央視截圖）
共軍聯合作戰演習近日在東山島附近水域展開，圖為登陸艇演練岸灘攻擊。（央視截圖）
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共軍聯合作戰演習近日在東山島附近水域展開，圖為武裝直升機攻擊島上目標物。（央視截...
共軍聯合作戰演習近日在東山島附近水域展開，圖為武裝直升機攻擊島上目標物。（央視截圖）
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演習海軍空軍

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