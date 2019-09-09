「川台70條」周年 經貿、人文交流熱

2019-09-09 00:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



一年前的9月，四川發布實施「關於促進川台經濟文化交流合作的若干措施」（簡稱川台70條），積極落實台資企業在投資和經濟合作領域與四川企業享受同等待遇，逐步為台胞在四川學習、就業、創業以及生活，提供與大陸同胞同等待遇。

一年後，「川台70條」「落地見效」，川台人文交流和經貿合作更加熱絡。

據四川公布情況，一年來，9個涉台專案納入2019年四川港澳台科技創新合作專項專案；5名台胞在四川參加法律職業資格考試，2名通過考試；3名台胞通過四川「千人計畫」評審，獲發「天府英才卡」；川台兩地合拍的電影「父子拳王」，列入四川重點選題規劃影片。

德陽海峽兩岸青創園、華燦工廠成都空間等多個兩岸青創平台，一系列鼓勵台青創業發展的政策，以及為台灣的大學生在四川創業就業提供同等服務等利好，吸引了80多名台灣青年來四川就業創業。還有，廣邀台灣民眾來四川開展海峽兩岸大千藝術、峨眉武術、文昌文化、嫘祖文化、大禹文化、哪吒文化等交流活動；川台兩地高校學術交流；「兩岸醫攜手」義診活動，蜀台婦女創業與發展交流活動等。

今年以來，「海峽兩岸電子資訊產業對接交流會」、「走進海峽兩岸產業合作區」活動、「2019海峽兩岸產業合作區（四川）交流推介暨兩岸智慧機械產業對接會」、2019天府寶島工業設計大賽等先後在四川舉行。

在青年學生交流部分，兩岸學生棒球聯賽，台灣學生天府夏令營，台灣傳媒學生航拍實習，兩岸學生大熊貓保育體驗，台灣學生德陽實習，濃園巴蜀文化研習營，創客營設計工作坊等，上千台灣學生來四川參加各種形式的實習體驗交流研習活動。

資料顯示，去年四川全省增加台資企業158家，吸引台資超過10億美元，四川與台灣進出口總額超過46億美元。今年上半年，新增台資企業72家，新增台商投資超過7億美元。川台經貿合作、人文交流進一步拓展深化。