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青島論壇開幕 建海洋共同體

2019-09-09 00:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

以「交流互鑒，開放融通」為主題的2019東亞海洋合作平台青島論壇日前在青島西海岸新區開幕，近400名與會嘉賓共同探討建立藍色夥伴關係網路，共同構建東亞海洋命運共同體。開幕式上，中國現代國際關係研究院發布「東亞海洋合作報告（2019）」。

此外，據新華社報導，中國（廣州）國際紀錄片節組委會日前表示，2019中國（廣州）國際紀錄片節全球徵集於8月31日正式結束，共有來自五大洲130個國家與地區的3441部作品參評參展，徵片量位居世界同類型節展前列。

「大圖們倡議」第八屆東北亞旅遊論壇近日在吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市舉行。中國大陸、俄羅斯、蒙古國、韓國等「大圖們倡議」成員以「發展海洋旅遊，構建環海旅遊經濟帶」為主題展開深層次討論。

第七屆中國（綿陽）科技城國際科技博覽會日前在綿陽開幕。19家來自奧地利的科技型中小企業依次登台路演。本屆博覽會由奧地利擔任主賓國，奧地利在會場開闢專門展區，並舉辦主賓國活動「奧地利科技日」。

中國—貝寧遠程醫療合作中心6日同步在寧夏回族自治區銀川市第一人民醫院和貝寧莫諾省洛克薩中心醫院正式揭牌，此舉擴展了中國醫療援助貝寧的途徑，將遠程解決貝寧當地醫療資源不足、落後等問題，進一步提升當地醫療水平。

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