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兩岸一代宗師 山東切磋八極拳

2019-09-09 00:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019海峽兩岸（德州．慶雲）八極拳技藝交流大會，日前在山東德州舉行；吸引台灣中華武道發展協會、台灣中華武壇國術推廣協會、台灣中華洪門武術聯盟等武術團體及大陸各武術代表團等兩岸好手參賽，切磋八極拳武學。

八極拳是中華武術的著名拳法，動作剛猛、暴發力強、極富技擊特色，有「晃膀撞天倒，跺腳震九州」之勢，素有「文有太極安天下，武有八極定乾坤」之說，是大陸國家級非物質文化遺產

2019海峽兩岸（德州．慶雲）八極拳技藝交流大會，日前在山東德州舉行。 圖／本報...
2019海峽兩岸（德州．慶雲）八極拳技藝交流大會，日前在山東德州舉行。 圖／本報山東德州傳真
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八極拳起源於德州市慶雲縣，慶雲縣嚴務鄉後莊科村人吳鐘為八極拳創始人。電影「一代宗師」導演王家衛，邀請吳鐘八極拳研究會天華上海分會會長李天華，出任「一代宗師」劇組八極拳教練顧問。

本屆大會以「兩岸一家親、共圓中國夢」為主線，以「八極發源地、兩岸武術情」為主題，分開幕式、比賽、吳鐘八極拳博物館開館儀式等活動。在8月28日上午開幕式上，現場匯聚了兩岸眾多武術名家，表演六合大槍、八極拳、八極少年、台灣中華武道八極拳等節目，給觀眾帶來一場場精彩絕倫的視覺盛宴。

近年來，大力弘揚傳承八極拳，成立慶雲吳鐘八極拳研究會，對八極拳文化深入研討發掘、理論研究。該縣也將八極拳元素融入到健身廣場、學校、社區等，並通過電視、電影、視頻、書畫等不同形式記錄、展示、弘揚八極拳，帶動全縣習練傳承。2017年，慶雲縣以「八極拳」為代表，正式入選山東省民間文化藝術之鄉。

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