銅鑼灣崇光百貨附近 港警放多枚催淚彈並舉黑旗

2019-09-08 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



反送中風波未息，在白天的示威遊行後，一批香港民眾晚上於黃埔一帶聚集。晚上9時許，防暴警察發射多枚催淚彈，警方一度舉起胡椒噴霧驅散紅磡道驅散聚集的人，其後返回警車內。

據星島網，晚上近9時，一批市民在黃埔花園天橋聚集，並不斷高叫「放人」、「黑社會」等口號，手持圓盾，並戴上頭盔防暴警員則在場戒備。警員其後退至天橋下，有在場市民一度與警員發生爭執，並有人指「香港究竟發生咩事」。晚上9時，警員登上警車離開。據了解，警方在場帶走一名男子。

其後，另一批防暴警在紅磡道與市民爭執，一度舉起胡椒噴霧，而部分在場人士則打開雨傘，防暴警其後後退。據了解，警員一度在場帶走一名男子，該男子其後獲放行。

警方晚上8時半在銅鑼灣軒尼詩道，近崇光百貨施放多輪催淚彈，並舉起黑旗，警告現場人士參與非法集結，要求立即散去。

現場有市民不適，要由義務急救員清洗眼睛，亦有市民掩著口鼻離開。警方早前在渣甸街及軒尼詩道舉起黑旗，警告將施放催淚彈。