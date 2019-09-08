示威者中環縱火 中環站關閉、警籲立即離開

2019-09-08 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



由香港網友發起下午在中環集會及遊行到美國駐香港總領事館。下午六點半，香港警方表示，示威者在中環多處縱火，破壞港鐵站設施，警方正使用武力驅散示威者，呼籲在場者立即離開，民眾避免前往該區。

據明報網，下午近4時半，有示威者搬動垃圾桶、盆栽等雜物到中環站其中一個出口的扶手電梯上，以築成路障。另外，一批人則在畢打街及德輔道中交界聚集，並設置路障。

下午約5時45分，有示威者在德輔道中及畢打街交界聚集，並在路上放置紙皮，其後放火焚燒。另外，在中環港鐵站F出口，亦有雜物在地鐵口外燃燒，並冒出火光及濃煙。消防隊隨後趕到現場，開水喉灌救，並搬走站外的雜物。

6時20分，示威者打破灣仔站一出口的玻璃。港鐵稱，除中環站外，其他車站維持正常服務，惟個別車站的出入口可能按需要暫時關閉。

在軒尼詩道、皇后大道東交界，警方在天橋上舉紅旗警告停止衝擊，稱有人於地面手持鐵棍。

另據香港電台，部分示威者前往灣仔及銅鑼灣一帶，並在皇后大道東用雜物架設路障。有警員在灣仔警總對開的行人天橋一度舉起紅旗，大批防暴警察則在灣仔站內戒備，有持圓盾的警員在灣仔站月台內巡視。