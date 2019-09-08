親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台北羽賽／小英當嘉賓 周天成第三度封王

黃之鋒香港機場過關被捕 港媒：可能是一場誤會

2019-09-08 17:05聯合報 記者林宸誼╱即時報導

被大陸政府與媒體封為「亂港頭目」的香港眾志秘書長黃之鋒，傳出在香港國際機場過關時再度遭到警方拘捕，不過有港媒指出，黃之鋒被捕可能是一場誤會，因為法庭「擺烏龍」誤將周庭出發前往外地的日期，錯寫成黃之鋒出發的日期，導致他「違反保釋條件」，詳情還有待進一步了解。

星島日報報導，黃之鋒因違反保釋條件，8日上午在機場被拘捕，8日晚間被扣押在警署，9日押解東區裁判法院提堂。

香港立場新聞報導，警方曾就6月21日示威者包圍警總以涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」拘捕黃之鋒，同時也以涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」拘捕周庭。

兩人於東區法院提堂，獲准以港幣1萬元現金保釋，每星期兩次向警署報到，並須遵守宵禁令，不准踏入範圍為警察總部一帶，案件押後至11月8日再訊。

但法庭允許兩人前往外地出席早已安排的演講、會議等，包括黃之鋒早前已安排前往德國就「柏林圍牆倒下」發表演講、紐約接受時代周刊訪問及與國會議員見面，於9月23日返港；眾志成員周庭野已安排在9月中旬到德國出席研討會，以及到奧地利探親。

黃之鋒3日抵台訪問，期間拜會民進黨立法院黨團、時代力量黨團，立法院副院長蔡其昌，也與藍營立委江啟臣、北市議員徐弘庭見面，並接受台灣媒體專訪，離台前盼有天能達到「今天台灣、明天香港」，讓香港可以像台灣一樣有民主自由，有民主選舉。

香港眾志秘書長黃之鋒。圖/星島日報
香港眾志秘書長黃之鋒。圖/星島日報
分享

黃之鋒香港時代力量
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

香港網民遊行到美領館 要求通過人權民主法案

2019-09-08 13:31

2020年選後 國台辦智庫：新時代大陸會有新主動作為

2019-09-08 11:55

美防長：歐洲要小心大陸侵蝕主權

2019-09-07 23:59

梅克爾武漢演講 談國際責任未提香港的原因是…

2019-09-07 21:38

習近平會見梅克爾：擴大開放 中國說到做到

2019-09-07 15:50

自己站著聽國歌 卻讓梅克爾坐著…李克強獲讚暖男

2019-09-07 15:49

李克強會晤梅克爾：有智慧、能力處理香港問題

2019-09-07 15:48

至少得砸7878萬！英國黃金簽證 半數被中國人包辦

2019-09-07 15:02

中國首艘極地探險郵輪 命名交付

2019-09-07 13:26

大陸駐美大使崔天凱：某些勢力挑戰一國兩制底線

2019-09-07 12:48

聯合國人權理事會即將召開 陸重申香港事務不容干涉

2019-09-07 10:58

十一國慶閱兵今預演 北京警戒

2019-09-07 00:28

梅克爾訪北京 李克強：有智慧、能力處理香港問題

2019-09-07 00:04

林榮基：台灣隱憂在不瞭解中國 存有幻想

2019-09-06 22:18

海基會台商秋節聯誼 將首辦「東南亞投資」對接

2019-09-06 19:55

銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

2019-09-06 17:12

投資不過山海關？黑龍江決心要變成「投資必過山海關」

2019-09-06 13:32

馬紹章：「九二共識」蒙受5大冤

2019-09-06 11:06

懸缺八個月 加拿大新任駐北京大使將上任

2019-09-05 22:36

劉鶴：地方政府要守住不發生金融風險底線

2019-09-05 22:30

募款重建書店 林榮基：香港做不到的在台繼續

2019-09-05 22:25

李克強應約 將與德國總理梅克爾通電話

2019-09-05 21:03

獨家！黃之鋒被捕？假新聞...環球時報總編道歉

2019-09-01 11:40

大搜捕後寒蟬效應已現？何韻詩宣布將飛澳洲避風頭

2019-08-31 11:38

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

影／白宮前反送中集會 王丹：對川普失望

2019-08-19 14:17

張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

從爆買到退卡…Costco陷中國困局？

2019-09-08 03:39

香港年輕人抗議的根本原因 「房價14年漲420%」

2019-09-08 05:22

對岸吃不起豬肉？月餅餡用「它」代替 網友直呼黑暗料理

2019-09-08 10:00

無差別襲擊惹民憤 反送中抗爭多地持續入夜

2019-09-08 02:22

梅克爾武漢演講 談國際責任未提香港的原因是…

2019-09-07 21:38

四川發生規模5.4地震 已致1死53傷

2019-09-08 16:20

一國？兩制？錢藏香港的大陸富豪面臨新困擾

2019-09-08 10:25

惠譽調降香港評級 遭中共黨報人民日報發文痛批

2019-09-07 20:44

情報員系統部署風險變高 我未介入香港反送中

2019-09-08 12:15

北京瞭望／健身好貴 大陸「向台灣運動中心看齊」

2019-09-07 23:59

中國豬價翻倍漲 民眾對非洲豬瘟終有感

2019-09-08 14:09

堵機場不成 港東涌站警民對峙

2019-09-07 23:59

馬雲將卸任 阿里巴巴發表感謝信致敬杭州

2019-09-07 22:36

2020年選後 國台辦智庫：新時代大陸會有新主動作為

2019-09-08 11:55

大陸外匯存底 上月逆勢增

2019-09-07 23:36

陸客自由行曾帶來「盛夏」 港學者︰零售業冷風回不了頭

2019-09-08 09:39

港警嚴陣布守機場內外 警民東涌對峙中

2019-09-07 19:17

香港8日集會和遊行獲警方不反對通知書

2019-09-07 19:30

港府聲明澄清 警方執法至今無致死個案

2019-09-07 19:31

831太子站打死人？ 港府大動作否認

2019-09-07 23:59

「反送中」激戰後港鐵通車 人權民主遊行將登場

2019-09-08 10:59

崔天凱：某些勢力企圖搞亂香港

2019-09-07 23:59

彭博資訊專欄／中國救經濟 備妥五帖猛藥

2019-09-08 00:03

美防長：歐洲要小心大陸侵蝕主權

2019-09-07 23:59

反送中運動重創港經濟 旅遊、零售最慘

2019-09-08 13:08

陸企人物／「七芊」25次面試 摸清了職場財路

2019-09-08 13:19

抗議無差別襲擊 反送中民眾聚集旺角警署

2019-09-07 21:21

特派員在現場／微信嚴查個資 海外吃不開

2019-09-07 23:37

香港網民遊行到美領館 要求通過人權民主法案

2019-09-08 13:31

反送中／港人遊行到美國領事館 籲川普解放香港

2019-09-08 16:19

重申止暴制亂 港官員：會展開對話

2019-09-08 11:34

7日19人傷2男情況嚴重 少年遭制伏被揮棍狂打頭

2019-09-08 16:05

大陸降準效應 股房市大利多

2019-09-07 23:37

黃之鋒香港機場過關被捕 港媒：可能是一場誤會

2019-09-08 17:05

大陸8月外貿數據走弱 出口衰退1%遜預期

2019-09-08 13:13

響應堵塞香港機場號召 示威者聚集東涌

2019-09-07 17:26

港鐵太子站再爆衝突 港警失控向8記者噴胡椒噴霧

2019-09-08 15:17

廣州按低於市場價10% 投放1,600噸儲備冷凍豬肉

2019-09-08 15:45

疑破壞閘機 防暴警中環站制服示威者

2019-09-08 16:41

港官員重申止暴制亂 「以最大誠意回應」

2019-09-08 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top