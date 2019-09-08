黃之鋒香港機場過關被捕 港媒：可能是一場誤會

2019-09-08 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



被大陸政府與媒體封為「亂港頭目」的香港眾志秘書長黃之鋒，傳出在香港國際機場過關時再度遭到警方拘捕，不過有港媒指出，黃之鋒被捕可能是一場誤會，因為法庭「擺烏龍」誤將周庭出發前往外地的日期，錯寫成黃之鋒出發的日期，導致他「違反保釋條件」，詳情還有待進一步了解。

星島日報報導，黃之鋒因違反保釋條件，8日上午在機場被拘捕，8日晚間被扣押在警署，9日押解東區裁判法院提堂。

香港立場新聞報導，警方曾就6月21日示威者包圍警總以涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」拘捕黃之鋒，同時也以涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」拘捕周庭。

兩人於東區法院提堂，獲准以港幣1萬元現金保釋，每星期兩次向警署報到，並須遵守宵禁令，不准踏入範圍為警察總部一帶，案件押後至11月8日再訊。

但法庭允許兩人前往外地出席早已安排的演講、會議等，包括黃之鋒早前已安排前往德國就「柏林圍牆倒下」發表演講、紐約接受時代周刊訪問及與國會議員見面，於9月23日返港；眾志成員周庭野已安排在9月中旬到德國出席研討會，以及到奧地利探親。