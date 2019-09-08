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2020年選後 國台辦智庫：新時代大陸會有新主動作為

2019-09-08 11:55聯合報 記者林宸誼╱即時報導

針對台灣2020年總統大選選後新局，國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」微信公眾號，轉載海峽兩岸關係研究中心特約研究員、全國台灣研究會理事鄭劍文章指出，無論對於可能第三次上台的國民黨、可能執政的第三勢力，或不排除繼續連任的民進黨，大陸方面都未必會再用傳統的方式處理相關問題，新的時代必然會有一系列新的積極主動作為。

鄭劍認為，這一點，想必民進黨已經有深刻體會了；2015年11月國民黨執政末期的習馬會，也是這種變化的一部分，那次見面在以往相當長一段時期都是不可想像的。

鄭劍指出，在中美戰略競爭時代、在台獨分裂勢力深度分裂兩岸的累積效應達到相當程度的時下，兩岸關係也回不去了，回不到兩蔣時代，也回不到馬英九時代，面對變局，海峽兩岸要以更具前瞻性、長遠性的眼光看待和處理兩岸問題。

鄭劍認為，在兩岸關係上裡面有拉近和分離兩種力量在競爭，短期看是分離力大，不僅綠營，藍營、中間陣營似乎也有相當的勢力主張更依靠美國；但長期看，還將是拉近力大，因為美國對台也有經濟競爭、大陸在世界經濟中地位上升的趨勢不會逆轉、兩岸經濟統一走在政治統一前面的態勢不會逆轉。

鄭劍期望，台灣某些人目光放長遠一些，至少要更加理性務實一些，如此一來，這樣兩岸關係就不至於走太多的彎路。

海峽兩岸關係研究中心特約研究員、全國台灣研究會理事鄭劍。圖/香港中評社
海峽兩岸關係研究中心特約研究員、全國台灣研究會理事鄭劍。圖/香港中評社
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