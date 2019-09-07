習近平會見梅克爾：擴大開放 中國說到做到

2019-09-07 15:50 世界日報 中國新聞組／北京7日電



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中國國家主席習近平昨日在北京會見到訪的德國總理梅克爾，強調「中方擴大開放說到做到」。習近平並表示，中德應該「共同維護國際公平正義，捍衛自由貿易和多邊主義」。梅克爾稱希望中美貿易爭端盡速落幕，又表示歡迎所有中國企業投資德國。

中央社報導，梅克爾昨天上午與中國國務院總理李克強會談時，曾當面提出對香港的關切，認為需要和平解決香港的問題。不過，中國官媒的報導沒有提及梅克爾是否也和習近平談到了香港或其他人權議題，僅表示「雙方還就當前的重大國際問題深入交換了意見，達成了廣泛共識」。

梅克爾邀習近平明年9月訪德、出席歐盟-中國峰會

另據香港媒體報導，消息人士則透露，梅克爾此次訪華還有一項重要任務，即代表德國向習近平發出明年9月訪德及出席歐盟-中國峰會的邀請。消息人士稱，「若中國確認習近平出席，將是中歐歷史性的大事」。報導指出，德國是2020年歐盟輪值主席國，屆時梅克爾計畫舉行歐盟-中國峰會，希望歐洲對中國取得一致立場。

根據新華社和央視新聞用戶端，習近平會見梅克爾時表示，中國市場足夠大，而且隨著發展會越來越大，將給德國和世界各國帶來更多新機遇。習近平以中德汽車產業合作為例，表示雙方可以在自動駕駛、新能源汽車、智慧製造、5G等新興領域加強合作。此外，中國正在加快開放金融和服務業，也歡迎德方投資。

梅克爾此行還將赴武漢訪問，習近平表示歡迎德國企業參與長江經濟帶建設。

在當前中美貿易戰的背景下，習近平說，中德應該「共同維護國際公平正義，捍衛自由貿易和多邊主義」，並在氣候變遷、對非洲合作等方面加強合作。

根據中國官媒報導，梅克爾在會見中說，中國是德國最大貿易夥伴，德國願意繼續增加對中國的投資，拓展合作領域，促進人文交流。德國也願意和中國加強在國際事務中的溝通協調，並為歐盟與中國關係發展發揮建設性作用。

梅克爾此次訪問中國的行程僅有2天，7日離開前，她將前往武漢，在華中科技大學對校內師生發表演講。

報導指出，人權問題及近來未見平息的香港問題，成為外界關注梅克爾此次訪問的焦點。不過，德國的經濟利益也是這次梅克爾訪中的重點，有多家德國企業代表隨同此次訪問。德國之聲（DW）報導，他們計劃與中方簽署能源、航運，電動汽車、保險、廢物回收等11項合作協定。