李克強會晤梅克爾：有智慧、能力處理香港問題

2019-09-07 15:48 世界日報 記者 世界日報 記者 陳言喬 ／北京7日電



德國總理梅克爾昨抵達北京訪問，中國總理李克強在與梅克爾會晤時提到香港問題，李克強對梅克爾說，要相信中國人有能力有智慧辦好自己的事。李克強就香港局勢發聲，是中共政治局常委層級首次就此表達看法。

梅克爾在與李克強會晤後向媒體表示，她與李克強談及香港局勢，認為需要和平解決香港的問題。李克強對她說，香港過去幾周一直受到示威活動影響，北京希望香港避免出現動盪。

李克強表示，中國政府在多種場合都就近期出現的問題反覆表明態度，會堅定不移維護「一國兩制、港人治港、高度自治」，並支持特區政府依法止暴制亂、恢復秩序，以確保香港的長期繁榮穩定。

梅克爾則呼籲，目前應竭盡所能避免暴力。她說，在一國兩制原則上及1984年所簽訂的協議，基本法保障香港公民自由權益，協議仍然有效。

梅克爾認為，通過政治對話，問題才能解決，香港特首林鄭月娥已發出信號願意展開對話，而撤回修例是另一個重要信號，希望在此基礎上，示威者能用公眾權利參與對話。

李克強：有智慧、能力處理香港問題 歐新社 分享 facebook

德國一向關注中國的人權問題，梅克爾訪北京前夕，德國媒體與旅德港人發出呼籲，希望她向中國領導人表達對香港局勢的關切。這也是她此行備受關注的原因，她沒有讓呼籲的人失望，用「坦承、友善的語氣說出她的批評」。

梅克爾稍後也與中國國家主席習近平會晤，據新華社報導，習近平表示，中德作為兩個負責任大國，比以往任何時候都需要加強戰略溝通、協調和合作。雙方要堅持相互尊重、對話協商，尊重彼此發展道路，照顧各自核心利益，做平等對話、互利合作、交流互鑒的戰略夥伴。

習近平說，「中方擴大開放說到做到，中國市場足夠大，而且隨著發展會愈來愈大，將給德國和世界各國帶來更多新機遇」。

梅克爾表示，願繼續加大對中國的投資，拓展合作領域，促進人文交流。各方應致力於通過對話協商妥善解決分歧和摩擦。德方願本著多邊主義、自由貿易精神，同中方加強在國際事務中的溝通協調。

這次是梅克爾擔任14年德國總理以來第12次訪問中國。