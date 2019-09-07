中國首艘極地探險郵輪 命名交付

2019-09-07 13:26 世界日報 中國新聞組／北京7日電



由招商局工業集團（招商工業）建造的中國第一艘國產極地探險郵輪，6日在江蘇海門舉行命名交付儀式。這是中國造船史上具有里程碑意義的一次重大突破，打破歐洲在郵輪製造的壟斷，開創了「郵輪中國製造」的先河。據悉，該郵輪交付給美國SunStone公司，之後將開啟為期12天的南極首航之旅。

大公報報導，招商局集團副總經理王崔軍指，雖然中國和日本、韓國在傳統船舶製造上已超過歐美，但郵輪製造基本上還是由歐洲壟斷。為此，《中國製造2025》明確將大型郵輪設計建造作為中國高技術船舶發展的重要方向。

此次交付的「1號郵輪」是招商工業與美國SunStone公司簽訂建造7+3艘極地探險郵輪合同的首製船，去年3月16日在招商工業海門基地開工建造。一年半建造周期內，技術團隊攻克了薄板焊接變形、安全返港等100多項技術難題，順利下水、試航，比合同工期提前兩個月交付。

報導指出，該郵輪集娛樂、休閒、美食、海洋探險、水上運動等設施於一體，滿足世界最嚴苛的安全返港、美國公共衛生署、美國海岸警衛隊等相關規範以及極地規則要求，適合於無限航區，其先進性、獨特性在全球範圍內均處領先地位。

此外，「1號郵輪」採用先進的電力推進和控制系統，在船型設計、室內布置、噪音舒適性和能源消耗等方面具有獨特的技術優勢，並按照最新的極地參數標準打造，確保郵輪在極地區域航行時能達到更高的安全和環保要求。

儀式上，船東方SunStone公司將該郵輪正式命名為「GREG MORTIMER」。據報導，SunStone公司已將該郵輪承租給澳洲極地探險公司Aurora Expeditions，入籍巴哈馬，郵輪交付後將開啟為期12天的南極首航之旅。

「我對這艘船的質量非常滿意，它將不僅代表SunStone，也將成為招商工業的新名片。」SunStone公司CEO Niels Erik Lund表示，除此次交付的第一艘郵輪外，10艘極地探險郵輪合同中的其他郵輪也將陸續建成，他期待未來雙方能有更多合作。

Niels透露，在與招商工業簽約前，業內很多人告訴他不要指望中國船廠能按時交船，至少要延期一到兩年。但實際情況是，招商工業提前交船，而歐洲很多船廠的訂單都要延期交船。