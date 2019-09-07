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聯合國人權理事會即將召開 陸重申香港事務不容干涉

2019-09-07 10:58聯合報 記者林則宏╱即時報導

聯合國人權理事會第42屆會議即將於下周一召開，預估香港問題將成為各方關注焦點之一。為此，大陸常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭特別於6日召開記者會強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，人權理事會不是討論香港示威活動等問題的「合適場地」。

據大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團官網消息及香港媒體報導，陳旭在記者會中表示，他預期在聯合國人權理事會會議上將會被問到香港反「逃犯條例」修例示威活動，以及新疆維吾爾再教育營問題，但香港問題是中國內政，亦與人權問題無關。

陳旭說，「止暴制亂、恢復秩序」是香港社會各界當前最廣泛的共識，最強烈的呼籲。中共中央和香港全體市民都希望香港儘早結束亂局，恢復秩序。中共中央將全力支持香港行政長官和特別行政區政府依法止暴制亂，保障市民生命安全和各項權利，維護香港法治的尊嚴。

陳旭並表示，當前國際形勢不穩定性、不確定性突出，單邊主義和保護主義抬頭。中方將同各方一道堅定維護以聯合國為核心的多邊體系，宣導多邊主義，維護公平正義。

陳旭稱，人權理事會第42屆會議召開在即，中方希望各方宣導對話與合作，摒棄點名羞辱和公開施壓做法，不搞對抗；平衡推進各類人權，加大對經社文權利和發展權投入；尊重各國人民自主選擇的人權發展道路，避免將自身標準強加於人。

在聯合國人權理事會7月召開的會議中，香港藝人何韻詩曾受邀在會上說明香港反送中抗爭情況，當時大陸代表兩度打斷其發言。聯合國人權理事會包括德國、法國、日本、加拿大等22個成員國，當時還發表一份連署聲明，批評中共在新疆地區大規模拘押維吾爾族等少數民族。

大陸常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭強調，人權理事會並非討論香港議題的「合適場地」...
大陸常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭強調，人權理事會並非討論香港議題的「合適場地」。（取自大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團官網）
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香港人權聯合國
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