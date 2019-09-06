海基會台商秋節聯誼 將首辦「東南亞投資」對接
大陸台商秋節聯誼改採閉門座談，海基會董事長張小月今天（6日）透露，將有很多台商會長以及「大咖台商」參加，籌備過程非常順利，盼透過這樣的方式讓台商能暢所欲言。對於希望「南向」赴東南亞發展的台商，座談也安排了相關人士做對接。
對於大陸台商秋節聯誼事宜，張小月表示，將以閉門座談方式在台北舉行，雖然政府目前希望台商回台投資，不過不見得每個企業都適合回台灣發展，因此也會藉由座談向台商介紹東南亞投資環境。此外，包括香港局勢、美中貿易戰、台商產業升級等，也都會是討論重點。
張小月說，為配合台商需求，這次海基會與經濟部合作，首度安排東南亞國家在台灣從事拓展貿經貿工作的相關人士，與台商互動，了解投資環境，她指出，包括在東協國家的台商也會與會。
海基會今日舉行第10屆董監事會第8次聯席會議，張小月在會中致詞時表示，最近國際局勢變化非常快，兩岸作為鑲嵌在全球版圖中的一個區塊，無法自外於周邊情勢變動，面對美中揭開新一輪權力競逐，以及東南亞新興市場的興起，今年台商回流資金創歷史新高，已經達到5767億元，預期會創造5萬多個就業機會，接下來還有數十餘家台商排隊等候審查。
她說，面對這一波貿易戰洪流，台灣產業與在大陸台商正面臨著轉型與調整的挑戰，政府相應推出一系列鼓勵台商回台投資的政策措施，獲得正面肯定與迴響，台商選擇回台投資也替經濟注入新活水，為產業創新與升級，以及創造就業，提供新的機會。
國民黨也將舉辦大陸台商秋節聯誼活動，據了解，身兼海基會董事的國民黨大陸事務部主任周繼祥今日出席董監事會議時，順道在會上發放邀請函，表示是因為海基會沒辦秋節聯誼，所以國民黨才要辦，他還聲稱國民黨沒有經費「今年辦茶會很辛苦」。不過，海基會秘書長姚人多隨即反駁，指海基會今年有辦台商秋節聯誼相關活動，並表示「預祝國民黨這場茶會舉辦成功。」
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