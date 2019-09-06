海基會台商秋節聯誼 將首辦「東南亞投資」對接

2019-09-06 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸台商秋節聯誼改採閉門座談，海基會董事長張小月今天（6日）透露，將有很多台商會長以及「大咖台商」參加，籌備過程非常順利，盼透過這樣的方式讓台商能暢所欲言。對於希望「南向」赴東南亞發展的台商，座談也安排了相關人士做對接。

對於大陸台商秋節聯誼事宜，張小月表示，將以閉門座談方式在台北舉行，雖然政府目前希望台商回台投資，不過不見得每個企業都適合回台灣發展，因此也會藉由座談向台商介紹東南亞投資環境。此外，包括香港局勢、美中貿易戰、台商產業升級等，也都會是討論重點。

張小月說，為配合台商需求，這次海基會與經濟部合作，首度安排東南亞國家在台灣從事拓展貿經貿工作的相關人士，與台商互動，了解投資環境，她指出，包括在東協國家的台商也會與會。

海基會今日舉行第10屆董監事會第8次聯席會議，張小月在會中致詞時表示，最近國際局勢變化非常快，兩岸作為鑲嵌在全球版圖中的一個區塊，無法自外於周邊情勢變動，面對美中揭開新一輪權力競逐，以及東南亞新興市場的興起，今年台商回流資金創歷史新高，已經達到5767億元，預期會創造5萬多個就業機會，接下來還有數十餘家台商排隊等候審查。

她說，面對這一波貿易戰洪流，台灣產業與在大陸台商正面臨著轉型與調整的挑戰，政府相應推出一系列鼓勵台商回台投資的政策措施，獲得正面肯定與迴響，台商選擇回台投資也替經濟注入新活水，為產業創新與升級，以及創造就業，提供新的機會。