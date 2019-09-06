親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

香港學生築人鏈 高呼：五大訴求缺一不可

銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

2019-09-06 17:12聯合報 記者許依晨╱即時報導

香港銅鑼灣書店前店長林榮基昨天晚間在線上募款平台flyingV發起募款計畫，打算在台灣重啟「銅鑼灣書店」，不到24小時，已募得逾新台幣280萬元資金，迅速達到當初設定的基本目標。

根據網頁顯示，這項「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由的靈魂而開」群募計畫，募款活動預計在11月4日結束，但不到1天的時間，就達成了原定計畫花上60天完成的至少募款280萬元的目標。

截至下午5時，已吸引1565人贊助，共募得逾295萬。

林榮基在募款公開信上表示，「銅鑼灣書店在香港做不到的事，或被禁止的事，將在自由的台灣，進行下去」。

他說，重開銅鑼灣書店的資金上由他一人難以達成，另有個人與團體單獨與他一起進行，則必須承擔更大的政治風險，他不想任何人因此終生驚懼，唯有群眾募資一途，邀請每一位珍惜自由民主的人們，一起成為書店精神意義上的「股東」，自此「銅鑼灣書店」是屬於自由台灣、自由香港所有。

林榮基稱，募得的資金將作以下分配，初期開店至少需籌得280萬，60%書店進書、25%裝修、10%前期租金資金、5%其他雜支應用。他說，地點首選是在西門町重新開業，預計半年內確定地點，開始籌備裝潢與進書等事宜，一切順利的話，期待明年年中前能正式開幕。

林榮基今天下午1時許曾在臉書粉絲專頁「銅鑼灣書店－台灣重啟」發表公開信，他感謝各界支持，也表示自己63歲了，在此之前並不知道如何群眾集資，感謝台灣朋友與平台方的幫忙「將來請給我當面感謝的機會。」

香港銅鑼灣書店前店長林榮基昨天晚間在線上募款平台flyingV發起募款計劃，打算...
香港銅鑼灣書店前店長林榮基昨天晚間在線上募款平台flyingV發起募款計劃，打算在台灣重啟「銅鑼灣書店」，不到24小時，已募得逾新台幣280萬元資金，達到當初設定的基本目標。圖／翻攝flyingV
分享

林榮基香港西門町
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

投資不過山海關？黑龍江決心要變成「投資必過山海關」

2019-09-06 13:32

馬紹章：「九二共識」蒙受5大冤

2019-09-06 11:06

懸缺八個月 加拿大新任駐北京大使將上任

2019-09-05 22:36

劉鶴：地方政府要守住不發生金融風險底線

2019-09-05 22:30

募款重建書店 林榮基：香港做不到的在台繼續

2019-09-05 22:25

李克強應約 將與德國總理梅克爾通電話

2019-09-05 21:03

中方宣布 同意加拿大新任大使鮑達民赴陸上任

2019-09-05 16:55

中共駭入維吾爾族 CNN：港台人士提防

2019-09-05 12:38

經濟崩壞、人才逃亡 這個大國的「芒果乾」你了嗎？

2019-09-05 10:00

陸兩大官媒警告 港獨、台獨勾連極度危險 死路一條

2019-09-05 09:44

人民日報嗆：「兩獨」再次合流、抱團取暖

2019-09-05 09:28

習近平：對港澳台 原則問題寸步不讓

2019-09-04 23:33

習連用56次「鬥爭」 全面硬起來？

2019-09-04 23:33

香港監警會公布國際專家小組名單 主席本周由英國抵港

2019-09-04 19:05

海基會台商中秋聯誼 今年首度改為閉門座談

2019-09-04 16:49

黃之鋒訪時代力量北市議會黨團 將見藍綠政壇人士

2019-09-04 11:36

黃之鋒籲台灣人上街聲援香港 蔡英文：支持但不介入

2019-09-04 11:35

港8月PMI跌至40.8 逾10年半低

2019-09-04 11:21

首家台灣律師所駐廈代表處 月中成立

2019-09-04 02:09

國台辦前發言人安峰山 轉任「新希望」集團品牌官

2019-09-04 00:07

貿戰釋善意？ 陸嚴打毒品走私美國

2019-09-04 00:07

中印峰會擬10月在印度瑪瑪拉普蘭鎮舉行

2019-09-03 23:15

習近平：台港澳和外交複雜　中共幹部要預判潛在風險

2019-09-03 23:06

面對各種風險 習近平：該鬥爭的就要鬥爭

2019-09-03 22:00

國台辦前發言人安峰山 轉任新希望集團首席品牌官

2019-09-03 21:23

聯邦快遞涉非法收寄管制刀具 陸當局調查中

2019-09-03 18:38

獨家！黃之鋒被捕？假新聞...環球時報總編道歉

2019-09-01 11:40

大搜捕後寒蟬效應已現？何韻詩宣布將飛澳洲避風頭

2019-08-31 11:38

陸全國人大：香港暴力行為在任何法治國家都將受懲治

2019-08-21 12:07

影／白宮前反送中集會 王丹：對川普失望

2019-08-19 14:17

張達明：港警插贓嫁禍民眾已有表面證據

2019-08-13 11:07

反送中/香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

黃大仙紀律部隊宿舍外警方密放催淚彈 示威者拋回宿舍

2019-08-05 19:43

政府再推暖冬遊 業界：千萬別再凌遲我們

2019-08-01 11:09

陸限縮陸客赴台自由行 美籲兩岸建設性對話

2019-08-01 02:41

人民日報批民陣 「內外勾連」其心可誅

2019-07-31 11:53

衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15
看更多

熱門文章

模仿網紅用啤酒鋁罐自炸爆米花 少女全身灼傷送命

2019-09-05 21:22

黃之鋒：比起台灣美麗島事件 香港所付代價非常小

2019-09-05 19:49

香港民眾圍旺角警署 警察舉橙旗警告

2019-09-05 22:34

中大爆性騷擾！女新生醒來驚見大腿疑似有精液 警逮28歲男

2019-09-05 22:06

永齡、陸企搶買 雲林斗六優質文旦幾乎售罄

2019-09-06 13:06

馬紹章：「九二共識」蒙受5大冤

2019-09-06 11:06

環時總編稱 大陸那個城市民生搞成香港這樣 中央早動手

2019-09-06 10:41

長髮女挑戰街頭卸妝素顏示人 網友心動︰有初戀的感覺

2019-09-06 14:41

香港示威衝突背後 真正問題是經濟不平等

2019-09-06 14:14

劉鶴：地方政府要守住不發生金融風險底線

2019-09-05 22:30

黃之鋒：撤修例只是以退為進 28日或29日串連全球示威

2019-09-06 00:05

不甩林鄭撤例 反送中號召7日癱瘓香港機場

2019-09-06 16:16

銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

2019-09-06 17:12

廣州地鐵 挑戰下穿珠江

2019-09-06 01:51

馬雲卸任倒數 阿里張勇大權在握

2019-09-05 23:30

美議員推香港人權法 學者指將對港造成嚴重後果

2019-09-06 15:23

影／「謝謝各位台灣朋友」黃之鋒搭機返港

2019-09-05 20:52

香港學生築人鏈 高呼：五大訴求缺一不可

2019-09-06 17:43

告別千年水患 葉爾羌河大壩近日封頂

2019-09-06 01:52

撤回修例 林鄭：北京尊重支持我決定

2019-09-05 23:33

港民發起「天水圍人鏈」行動 有中學生穿校服參與

2019-09-05 22:32

懸缺八個月 加拿大新任駐北京大使將上任

2019-09-05 22:36

肯定撤回「危險」引渡條例 美：香港爭取真普選 更難解決

2019-09-06 00:09

大陸大學人臉識別侵犯個人隱私 官員：將限制和管理

2019-09-05 19:31

惠譽下調香港信評至「AA」 前景展望「負面」

2019-09-06 12:48

反送中抗爭 香港警方否認在太子站打死人

2019-09-05 19:27

投資不過山海關？黑龍江決心要變成「投資必過山海關」

2019-09-06 13:32

陸網友半年捐81億 支付寶用戶佔33%拉動增長

2019-09-05 20:44

阿里20億美元收購網易考拉 並領投網易雲音樂

2019-09-06 09:19

李克強應約 將與德國總理梅克爾通電話

2019-09-05 21:03

募款重建書店 林榮基：香港做不到的在台繼續

2019-09-05 22:25

張大千645件畫作及物品 回故里

2019-09-06 01:52

銀髮族邀林鄭對話 學生「聯校人鏈」示威

2019-09-05 23:37

8歲女獨自上藥房買偉哥 被疑「家教不嚴…母哭訴真相

2019-09-06 12:38

反送中衝擊 香奈兒推遲原訂11月於香港舉行的時裝秀

2019-09-06 15:00

《香江觀察》聽天由命 話中有話

2019-09-06 12:36

撤修例北京低調 陸：美別干涉 以免損中美關係

2019-09-06 00:15

昔赴美生子今教起愛國 「央視一姐」董卿挨轟

2019-09-06 16:40

林鄭撤例有用嗎？強硬派：特首跪低 對得住警察？

2019-09-06 12:36

兩岸標準論壇移師新竹 聚焦車聯網共11領域

2019-09-06 10:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top