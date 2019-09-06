銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

2019-09-06 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



香港銅鑼灣書店前店長林榮基昨天晚間在線上募款平台flyingV發起募款計畫，打算在台灣重啟「銅鑼灣書店」，不到24小時，已募得逾新台幣280萬元資金，迅速達到當初設定的基本目標。

根據網頁顯示，這項「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由的靈魂而開」群募計畫，募款活動預計在11月4日結束，但不到1天的時間，就達成了原定計畫花上60天完成的至少募款280萬元的目標。

截至下午5時，已吸引1565人贊助，共募得逾295萬。

林榮基在募款公開信上表示，「銅鑼灣書店在香港做不到的事，或被禁止的事，將在自由的台灣，進行下去」。

他說，重開銅鑼灣書店的資金上由他一人難以達成，另有個人與團體單獨與他一起進行，則必須承擔更大的政治風險，他不想任何人因此終生驚懼，唯有群眾募資一途，邀請每一位珍惜自由民主的人們，一起成為書店精神意義上的「股東」，自此「銅鑼灣書店」是屬於自由台灣、自由香港所有。

林榮基稱，募得的資金將作以下分配，初期開店至少需籌得280萬，60%書店進書、25%裝修、10%前期租金資金、5%其他雜支應用。他說，地點首選是在西門町重新開業，預計半年內確定地點，開始籌備裝潢與進書等事宜，一切順利的話，期待明年年中前能正式開幕。