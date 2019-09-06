投資不過山海關？黑龍江決心要變成「投資必過山海關」

2019-09-06 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



東北三省一直是許多企業投資者打問號的地方，辦事要求人一直備受詬病，網路上甚至有「投資不過山海關」的熱議，黑龍江省長王文濤今天上午說，黑龍江注重營商環境，通過一系列的手段招商引資，一定會做到「辦事不求人」、「投資必過山海關」。

黑龍江省官員今天上午到北京國務院新聞辦參加「省市區新聞發布會」，針對外界關心的黑龍江省投資興業問題，王文濤說，「辦事不求人」、「投資必過山海關」指的都是營商環境。「辦事不求人」和營商環境緊密相連，「辦事求人」，有的說是一種文化，也有的說是一種社會風氣，但成為網路熱搜就是戳到了企業的痛點，百姓的淚點，及政府工作中的難點。

他說，「辦事求人」，背後極容易產生權權、權錢、錢錢的交易。市場化、法治化和國際化的要求是按規則辦，不用去求人。黑龍江會從「辦事不求人」這麼一個小切口進去，來推動營商環境這個大課題。要做到「辦事不求人」不是一蹴而就的，但黑龍江有信心、有決心，去改善營商環境。

一是從老百姓辦事不求人開始。「辦事不求人」提出以後，政府各個部門就相繼落實怎麼辦事不求人，比如提出上學不求人、看病不求人、辦證不求人、打官司不求人等，各部門都來落實。比如教育部門提出上學不求人，從「四零」抓起，就是零擇校、零擇班、零擇位、零指定。

二是用「放管服」倒逼不求人。很多權力、審批應該下放，在哈爾濱新區，過去最麻煩的就是審批，現在對一些重點企業採取「承諾即開工」，不用再去一個個跑，一承諾就開工。比如通過我們在哈爾濱新區實行的「辦證即營業」，全省推廣「首席服務官」制等舉措，倒逼不求人。

三是通過「鍵對鍵」實現辦事不求人。推動「網上辦、一次辦、我幫辦」，很多辦事可以在手機端、PC端去辦。把90%的事拿到網上辦，通過「鍵對鍵」減少「面對面」。另外的8%-9%需要到辦事大廳視窗辦的事要做到「一次辦」，最後留下1%左右的事可能涉及到一些比較複雜的情況，就要由政府職能部門出面「我幫辦」。

四是依法推動辦事不求人。新官要依法理舊帳。不是求哪個部門、求哪個領導，而是依法走法律途徑解決舊帳問題。對於完全合法合規的，那就依法兌現。對於有可能存在著各種各樣的問題，在當今條件和法律框架下可能會有一些難度的，我們也要依法解除，解除以後可能涉及到賠償問題，也必須回到法治軌道上來解決，這就是通過依法辦事來推動不求人。

王文濤強調，省委高度重視優化營商環境，每年春節第一天上班就召開深化機關作風整頓優化營商環境大會，而且明確省紀委監委要查處曝光一批破壞營商環境的典型人和事，釋放出「誰砸龍江的牌子，就砸誰的飯碗」的強烈信號。

在談到推廣以及規範黑龍江旅遊市場部分。王文濤說，黑龍江已加強市場監管，建立了旅遊誠信基金，到龍江來旅遊，遇到商家欺詐等誠信問題，遊客投訴需要賠付的話就打「12345」，黑龍江會先受理，先行賠付，後面再來處理。另外，鼓勵和引導企業、經營戶上網，鼓勵商家上網，通過線上的星級評價，通過市場的評論來倒逼商家規範經營，引導行業自律。