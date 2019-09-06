馬紹章：「九二共識」蒙受5大冤

2019-09-06 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



談及兩岸關係變化，海基會前副董長兼發言人馬紹章今（6）日在「遠見華人精英論壇」撰文指出，兩岸關係生病了，一次患了兩種病，都是心理病：一是疑心病，一是妄想症。疑心病就彼此缺乏了解與互信，相互猜忌，善意被當成了惡意，結果關係愈來愈糟。

馬紹章表示，習近平今年初的講話中，提出了一國兩制台灣方案，原本是善意，因為希望能由台灣提出方案以示尊重，但沒想到在台灣卻引起廣大的負面迴響。大陸也對民進黨疑神疑鬼，蔡英文自認在就職講話已釋出善意，大陸卻認定是未完成的答案卷。兩岸疑心病一犯，對彼此是寧可不信也不輕信。

馬紹章認為，兩岸都或多或少有妄想症，不願面對真實的現實，而構想另一個虛幻的存在。大陸一向認為中華民國已經滅亡，不肯面對中華民國已經延續超過百年的事實，不願接受中華民國在台灣有2,300萬人民的事實。中華民國並沒有從歷史上消失，也沒有從地球上不見，但大陸就是妄想它已不存在。民進黨也好不到那裡去，對於中華民國憲法視而不見，明明是一中憲法，卻幻想自己是不存在的台灣國的執政黨。

生病了，就得吃藥，這個藥還得兩岸一起吃才有效。馬紹章指出，「九二共識」就是這味特效藥，但不斷被抹黑，蒙受各種冤屈，有五大冤：第一大冤是智慧財產權之冤，它其實是兩岸共同研發的新藥，卻被誤會成是大陸開發的毒藥。兩岸從當年至今，主權爭議一直存在，但如何在有爭議的情況下展開交流，是當時兩岸面臨的共同挑戰，為了擱置爭議，才發明了九二共識，讓台灣有了自我表述一個中國的空間。沒想到這個兩岸共同研發，台灣命名的新藥，卻被誤為大陸研制的毒藥，難道不冤！九二共識的智慧財產權是兩岸共有，何必自己放棄呢？

第二冤是畫蛇添足之冤。民進黨愈抹黑九二共識，大陸就愈想說明什麼是九二共識，結果愈講愈多，成了畫蛇添足，也讓台灣民眾心生疑慮。其實九二共識很簡單，就是雙方都認為只有一個中國，但彼此對其涵義認知不同，因此擱置爭議，也給各自表述的空間。國民黨說九二共識是一中各表，並沒有錯，因為我們不能沒有表中華民國的空間，更重要的是，回到一中各表，才可以治好大陸與民進黨的妄想症。

第三冤是移花接木之冤。九二共識從來就與一國兩制無關，但習近平今年初的講話卻被民進黨移花接木，硬把一國兩制塞到九二共識身上。九二共識是好藥，但加了一國兩制，就變成了毒藥，一旦變成了毒藥，台灣人當然不敢吃。九二共識與一國兩制無關。

第四冤是鳥盡弓藏之冤。兩岸所簽的協議，包括辜汪會談以及馬政府所簽的所有協議，都是以九二共識為基礎，可是民進黨政府否認九二共識之後，卻又要概括承受所有的協議。就像某個人生病之後，前一天吃了特效藥，作用良好，隔天卻矢口咬定根本沒有特效藥。

第五冤是不白之冤，它明明是特效藥，卻被當成了假藥。這劑特效藥有什麼作用呢？在李登輝時期，它讓兩岸展開了對話，到了馬英九時期，它的作用更為明顯。

馬英九執政八年，九二共識這帖特效藥至少顯現五大作用：讓扁政府時期緊張對峙的兩岸關係立刻和緩；兩岸直航三通，各方面的交流暢旺；台灣有更多參與國際活動的空間與機會；兩岸建立了各層次的溝通管道，甚至舉行馬習會；讓台灣有更多的時間與機會發展自身，讓維持現狀可以持續。蔡英文說要維持現狀，但認為九二共識是假藥，拒絕服用，結果療效立刻消失。