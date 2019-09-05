懸缺八個月 加拿大新任駐北京大使將上任

2019-09-05 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



空缺近8個月的加拿大駐中國大使一職，終於補實。在今天（9月5日）的中共外交部例行記者會上，發言人耿爽證實此事，他表示，中方已同意加方任命的新的駐華大使來華履新。

耿爽不忘還多說了一句：當前中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方。「加方很清楚當前中加關係的癥結，我們敦促加方反省錯誤，認真對待中方的原則立場和關切，立刻釋放孟晚舟平安回國」。

去年12月，華為CFO孟晚舟在加拿大被捕一事引發中加兩國持續的緊張局勢，在此背景下，加拿大政府選擇了一位資深經濟顧問。 這名新任大使是前麥肯錫合夥人及麥肯錫公司全球總裁、加拿大財政部長經濟顧問鮑達民（Dominic Barton）。

鮑達民應該是個中國通，據公開資料顯示，鮑達民1962年出生於烏干達。7歲時，他隨家人移民加拿大，畢業於不列顛哥倫比亞大學，獲經濟學學士學位。並在牛津大學獲得經濟學碩士學位。 1986年起，鮑達民受雇於麥肯錫多倫多辦事處，11年後獲晉升為合夥人。2004年至2009年，他擔任麥肯錫亞洲區主席，常駐上海。在此期間，他還曾獲得上海市政府所頒發的「白玉蘭紀念獎」，以表彰他為當地社會做出的傑出貢獻。

得益於這段亞洲經歷，鮑達民於2009年7月當選為麥肯錫管理總監，並連任三屆。後來，鮑達民步入政壇，被任命加拿大財政部長經濟顧問。至其被任命為大使前，他一直負責為加拿大特魯多政府制定經濟政策和戰略。

據加拿大媒體報導，加總理特魯多在一份聲明中說，鮑達民在亞洲的經驗以及對全球經濟的專業學識，將使他成為加拿大和加國利益在中國的出色代表。

美聯社的消息稱，目前，中國駐加拿大大使館已經表示，中國同意了鮑達民的任命，並希望他在推動兩國關係走上正軌方面發揮積極作用。美聯社還援引不列顛哥倫比亞大學亞洲研究所高級研究員姜文然（Wenran Jiang）的話稱，鮑達民將受到中國政府的好評。這表明特魯多政府希望通過關注共同經濟利益的方式來恢復中加關係。

外媒引述前加拿大駐華大使趙朴（Guy Saint-Jacques）的話說，任命鮑達民擔任駐華大使是一個「有趣的選擇」。「儘管鮑達民不會說普通話，但他與中國關係良好」。他認為，在目前中加兩國關係緊張形勢下，鮑達民能否比職業外交官做得更好尚未可知。