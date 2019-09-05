劉鶴：地方政府要守住不發生金融風險底線

2019-09-05 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共副總理、金融委主任劉鶴今日出席「全國金融形勢通報會議」時表示，當前大陸國內外經濟金融面臨新形勢，經濟下行壓力有所加大，但中國大陸經濟基本面長期向好，金融機構要加強對實體經濟的支持，而地方政府要守住不發生區域性金融風險的底線。

劉鶴說，重要金融機構運行穩健，宏觀政策工具充足，監管體制機制健全，防範化解風險經驗豐富，完全有能力、有信心、有條件戰勝各種困難和挑戰。

據香港信報財經網，劉鶴強調，金融機構要強化主體責任，一手抓服務實體經濟，一手抓風險化解，加大對實體經濟特別是中小企業、民營企業信貸投放力度，對產品有市場、有效益、管理好但資金緊張的企業積極予以信貸支持，與實體經濟同舟共濟；提高風險防範意識；完善公司治理，加強內部管理。

地方政府方面，要強化屬地風險處置責任和維穩第一責任，提高政治站位，牢固樹立守土有責、守土盡責的意識，守住不發生區域性金融風險的底線；有效打擊各類非法金融活動，防止發生群體性事件；完善地方金融監管體制，建立風險管控長效機制。