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劉鶴：地方政府要守住不發生金融風險底線

2019-09-05 22:30聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共副總理、金融委主任劉鶴今日出席「全國金融形勢通報會議」時表示，當前大陸國內外經濟金融面臨新形勢，經濟下行壓力有所加大，但中國大陸經濟基本面長期向好，金融機構要加強對實體經濟的支持，而地方政府要守住不發生區域性金融風險的底線。

劉鶴說，重要金融機構運行穩健，宏觀政策工具充足，監管體制機制健全，防範化解風險經驗豐富，完全有能力、有信心、有條件戰勝各種困難和挑戰。

據香港信報財經網，劉鶴強調，金融機構要強化主體責任，一手抓服務實體經濟，一手抓風險化解，加大對實體經濟特別是中小企業、民營企業信貸投放力度，對產品有市場、有效益、管理好但資金緊張的企業積極予以信貸支持，與實體經濟同舟共濟；提高風險防範意識；完善公司治理，加強內部管理。

地方政府方面，要強化屬地風險處置責任和維穩第一責任，提高政治站位，牢固樹立守土有責、守土盡責的意識，守住不發生區域性金融風險的底線；有效打擊各類非法金融活動，防止發生群體性事件；完善地方金融監管體制，建立風險管控長效機制。

劉鶴指出，金融管理部門要強化監管責任，加大逆周期調節力度，下大力氣疏通貨幣政策傳導機制，加強金融與財政政策配合；支持銀行更多利用創新資本工具補充資本金，引導金融機構增加對製造業、民營企業中長期融資；深化金融改革開放，為實體經濟發展提供動力支持。

劉鶴表示，金融機構要加大對實體經濟特別是中小企業、民營企業信貸投放力度。(香港信...
劉鶴表示，金融機構要加大對實體經濟特別是中小企業、民營企業信貸投放力度。(香港信報財經網)
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實體經濟劉鶴金融風險
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