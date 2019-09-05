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影／「謝謝各位台灣朋友」黃之鋒搭機返港

2019-09-05 20:52聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

香港眾志秘書長黃之鋒結束台灣3天訪問行程，5日深夜9時50分搭乘長榮航空公司班機返回香港。登機前黃之鋒說：「謝謝各位台灣朋友！」

黃之鋒5日晚間7時50分到達桃園機場，在航空公司櫃台辦理報到手續後，接受媒體記者簡短訪問。與來台時一樣，相關單位出動大批人力跟隨黃之鋒辦理手續，直到通關出境進入管制區候機。

黃之鋒表示，這次來台灣訪問，與民進黨、國民黨、時代力量等政黨的立委交流，表達香港的抗議活動不僅是要爭取台灣政界的支持，也希望台灣人能夠支持香港民主選舉，讓香港人達成「用選票選我們的政府、選我們的特首」目標。香港的未來及香港的政府，應該是要香港人決定，而不是由北京操控。

黃之鋒感謝民進黨等單位的安排來台訪問，雖然無法在3天內做很深度的交流，但他相信預計在9月28日、29日舉行的抗議活動中，香港、台灣、還有世界不同地方的人，都會支持香港捍衛民主自由，也希望台灣的朋友可以到香港參加。

黃之鋒也回應表示，有關於香港人以後來台灣就學、簽證措施，陸委會已表達會進一步強化現有的安排，希望對未來到台灣的香港人，能有更多的照顧。

黃之鋒最後表示，這次來台與各政黨交流，台灣方面很清楚知道香港人爭取的「五大訴求」缺一不可，其中包括普選香港特首等訴求，因此不會理會北京的抹黑。香港人只是爭取應該有的民主權利，希望有一天能達到「今天台灣、明天香港」的理想，讓香港可以像台灣一樣享有民主自由，也有民主選舉。

香港眾志秘書長黃之鋒（中）結束3天台灣訪問行程，5日深夜搭機返回香港。記者陳嘉寧...
香港眾志秘書長黃之鋒（中）結束3天台灣訪問行程，5日深夜搭機返回香港。記者陳嘉寧／攝影
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香港眾志秘書長黃之鋒（如圖）結束3天台灣訪問行程，5日深夜搭機返回香港。記者陳嘉...
香港眾志秘書長黃之鋒（如圖）結束3天台灣訪問行程，5日深夜搭機返回香港。記者陳嘉寧／攝影
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香港特首黃之鋒
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