中共駭入維吾爾族 CNN：港台人士提防

2019-09-05 12:38 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



中國政府在過去兩年間一直透過惡意網站對新疆維吾爾族人的iPhone進行駭客攻擊，影響範圍也包括Windows與Android系統。(Photo by Pixabay on Pexels) 分享 facebook 中國入侵手機系統，控制維吾爾族人！上週Google資安專家一份資料顯示，中國政府在過去兩年間一直透過惡意網站，對新疆維吾爾族人的iPhone進行駭客攻擊，富比士也表示，影響範圍也包括Windows與Android系統。有專家擔心，這樣的模式也可能被用以對付香港反送中或台灣特定政黨。

攻擊方式

根據《TechCrunch》報導，Google資安專家上週公佈一份資料，爆出中國政府利用惡意網站，針對iPhone系統漏洞竊取資訊以監視維吾爾族人的消息。中國政府這樣做是為了加強對維吾爾族人的控制，聯合國人權理事會指出，過去一年中，中國已拘留了超過100萬名維吾爾族人。

受害者會被誘導點開特定連結，而他們點開後，手機便會被植入惡意軟體。這些惡意軟體會竊取檔案並上傳受害者即時位置資料，也能進入他們的即時通訊應用程式讀取訊息。《富比士》也表示，這些網站除了能針對iPhone用戶外，也對使用Android與Windows的手機用戶發動了攻擊，影響範圍遠比Google報告中所寫的還要廣。

複製模式對付其他團體

根據《CNN》報導，中國政府發動的駭客攻擊為水坑攻擊，他們入侵維吾爾族人常造訪的網站，讓受害者被動遭到攻擊。受到攻擊的網站包括維吾爾族新聞網站或線上學習平台。

外交關係委員會數字與網絡空間政策項目主任亞當˙謝加爾表示，中國入侵的網站均為對大眾開放的網站，所有人都能造訪，他們應該也有能力用同樣的模式對付香港反送中抗議份子或是台灣特定政黨。

【更多精采內容，詳見 】