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中美決定重回談判桌 激勵周四大陸股匯市勁揚

2019-09-05 11:44聯合報 記者林則宏╱即時報導

中美5日上午宣布，雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。消息傳出後，A股三大股指漲幅最高均曾超過1.5%，在岸與離岸人民幣也一度升破7.13關口。

美國9月1日對中國大陸3,000億美元輸美產品中的第一批加徵15%關稅措施正式實施。作為反制，大陸也對美國約750億美元商品加徵10%、5%不等的關稅，首批同樣自9月1日起實施。大陸商務部隨後並宣布，將在世界貿易組織爭端解決機制下對美國提起訴訟。

中美貿易摩擦再次升級，也讓雙方原訂9月在美國舉行的第13輪磋商因而生變，衝擊投資人信心。

大陸官方媒體周四上午發布快訊稱，大陸國務院副總理劉鶴5日應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話，雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通。工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。

中美決定重回談判桌，激勵周四大陸股匯市表現。人民日報5日則發表題為「穩中有進 見中國底氣」的文章指出，一段時間以來，儘管美方一些人不時誇大中美經貿摩擦對中國經濟的影響，但事實一再證明，中國經濟有足夠韌性來應對各種不確定性，經貿摩擦阻擋不了中國發展的步伐。

文章稱，逆境中穩中有進的中國經濟，讓世界更清楚地看到中國應對風險挑戰的能力與底氣。儘管外部環境複雜嚴峻，中國國內生產總值今年上半年仍增長6.3%，繼續保持中高速增長。

人民日報表示，近14億人口的市場、9億勞動力、4億多中等收入群體、1.7億受過高等教育和擁有專業技能的人才資源，使中國經濟有強勁的內生動力、廣闊的轉型升級空間，有條件、有能力化解經貿摩擦帶來的衝擊。

大陸國務院副總理劉鶴（右起）5日與美國財政部長米努勤、貿易代表賴海哲通話，雙方同...
大陸國務院副總理劉鶴（右起）5日與美國財政部長米努勤、貿易代表賴海哲通話，雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商。圖為雙方7月底在上海進行第12輪磋商時合影。（路透）
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