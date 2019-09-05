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人民日報嗆：「兩獨」再次合流、抱團取暖

2019-09-05 09:28聯合報 記者許依晨╱即時報導

人民日報海外版今天在頭版刊出評論，寫道「港獨」頭目黃之鋒，這兩天到了台灣，成了民進黨的座上賓，在香港亂像未靖之際，「兩獨」再次合流，商量著「如何給香港添亂，給內地添堵，除了能製造點同病相憐、抱團取暖的幻覺之外，他們注定一無所獲」。

評論說，黃之鋒等呼籲民進黨在10月1日前組織一場抗議大陸的遊行，民進黨則「慷慨承諾」，會在必要時刻給「香港朋友」相應援助，評論表示，「兩獨自說自話、自娛自樂的迷幻氣氛，儼如一場嗑藥轟趴」。

評論稱，大陸一直全力改善兩岸關係，是民進黨的「台獨」和「聯美抗中」將兩岸關係推到了危險邊緣；大陸對香港的支持從來不遺餘力，港獨分子卻不斷在兩地間製造裂隙，試圖破壞一國兩制；香港問題絶非國際問題，純屬中國內政，而試圖插手的外部勢力，毫無例外都抱著遏制中國、從中漁利的政治目的，無一真心關注香港的人權或別的任何利益。

評論表示，民進黨早已把攻擊一國兩制定為2020年大選的選戰主軸，有「港獨」前來背書，自然喜出望外。民進黨此次出錢出力、明裡暗裡地支持香港激進暴力示威，為的無非是自己的選舉利益，港獨和台獨一起高喊「反中」，看似頗有互為犄角互抬聲勢的味道，但兔子尾巴長不了，「兩獨」逆流而動，終究死路一條。

香港眾志秘書長黃之鋒（中）、香港立法會議員朱凱廸（右）、前學聯秘書長岑敖暉（左）...
香港眾志秘書長黃之鋒（中）、香港立法會議員朱凱廸（右）、前學聯秘書長岑敖暉（左）昨天出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談座談。記者曾吉松／攝影
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香港民進黨港獨
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