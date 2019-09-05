林鄭宣布撤逃犯條例 學者：現在解決問題成本更高

2019-09-05 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



對於香港特首林鄭月娥4日宣布撤回逃犯條例修訂，香港中文大學客座副教授林夏如4日在美國受訪指出，已經太遲了，現在解決問題的成本更高，是政府造成的錯誤。

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）委員費德勒（Jeffrey Fiedler）提出，香港「反送中」運動還沒結束，而且下一個問題更難解決，即爭取真普選。

費德勒預期，香港示威可能進入更嚴峻與危險的下一階段，因為在爭取到真普選之前，年輕人不會滿意；林夏如則認為，爭取真普選，應該是沒有機會的。

「美中經濟暨安全檢討委員會」4日舉行探討美中關係的聽證會，其中一場聚焦中港台的關係，林夏如、美國聖母大學政治學系助理教授許田波（Tin- bor Victoria Hui）等學者出席。

聽證會談及香港情勢、「一國兩制」、2020年台灣總統大選等議題，還有委員關切潛在總統候選人、鴻海集團創辦人郭台銘與中國大陸的關係。

任教於香港中文大學、美國維吉尼亞大學的林夏如會後受訪表示，林鄭宣布撤回逃犯條例修訂，大家都覺得時機已經太遲了，若她在六月宣布撤回，會很有幫助。

被問及香港「反送中」運動的走向，林夏如說，這是個時代的記憶，許多參與的年輕人可能一輩子都不會忘記，而製造出這個時代的記憶，是政府的一個錯誤。